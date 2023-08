Territoires du Nord-Ouest: la météo donne un bref répit aux combattants du feu

Un incendie de forêt qui a forcé l’évacuation de la majeure partie de Yellowknife s’est arrêté à environ 15 kilomètres de la capitale des Territoires du Nord-Ouest samedi, après un peu d’aide de la météo.

Le responsable de l’information sur les incendies de forêt, Mike Westwick, souligne que la région avait reçu environ 4 millimètres de pluie pendant la nuit et que le temps plus frais et plus humide des derniers jours avait permis aux équipes de faire de bons travaux d’extinction des incendies.

«Nous nous attendons à ce que les vents d’ouest à nord-ouest se lèvent de manière assez significative dans l’après-midi. Mais le niveau d’humidité dans l’air devrait freiner l’activité des incendies pour la journée», témoigne-t-il.

Un ordre d’évacuation a été donné mercredi soir pour la ville de 20 000 habitants et la plupart d’entre eux ont respecté l’heure limite de départ fixée à midi vendredi.

Les responsables territoriaux calculaient vendredi soir que 19 000 personnes avaient quitté la ville et qu’il en restait environ 2600, dont 1000 travailleurs essentiels, dont des pompiers, des équipes d’urgence, des travailleurs des services publics et des agents de la GRC.

Les 39 derniers patients hospitalisés ont été évacués vendredi soir à bord d’un avion des Forces canadiennes et transportés en Colombie-Britannique, indique par courriel David Maguire, de l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest.

Il a ajouté que le service des urgences de l’hôpital demeurait ouvert.

De nombreuses personnes évacuées se sont rendues dans différentes régions de l’Alberta et jusqu’à 3000 ont été transportées par avion vers le Manitoba.

«Les évacués sont accueillis à l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg, transportés vers un centre d’accueil, puis vers leur chambre d’hôtel», a indiqué samedi le gouvernement du Manitoba dans un communiqué.

Il y avait 236 incendies qui brûlaient sur le territoire. Au total, il y en a eu 269 cette année et ils ont brûlé plus de 21 000 kilomètres carrés, soit environ quatre fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard. Aucun décès n’a été signalé.

Sept autres communautés étaient également sous le coup d’ordres d’évacuation, forçant des milliers de personnes supplémentaires à quitter leurs maisons.

À Yellowknife, les stations-service, les magasins et les restaurants étaient tous fermés.

Les prévisions météorologiques pour les jours à venir ne semblaient pas prometteuses, déplore M. Westwick.

Les températures devaient remonter dimanche et le vent pourrait à nouveau poser problème.

«Les vents vont aller dans le mauvais sens. Cela va pousser le feu vers l’est et les perspectives préliminaires après cela sont quelques jours difficiles supplémentaires», craint-il.