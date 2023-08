Éric Dow veut provoquer une réflexion sur les politiques et les droits linguistiques

Les langues et les diverses formes qu’elles peuvent prendre passionnent Éric Dow depuis sa jeunesse. Il retournera bientôt sur les bancs d’école dans l’espoir de faire avancer les droits linguistiques dans les provinces de l’Atlantique.

Boursier de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, M. Dow entamera un doctorat en sociolinguistique dès l’automne à l’Université de Moncton.

Dans le cadre de ses études, il espère provoquer une réflexion collective sur les politiques et les droits linguistiques, notamment ceux des peuples acadiens et autochtones.

Plus précisément, il souhaite repenser l’aménagement des territoires concernés de manière à défaire l’impact de la colonisation sur ces communautés.

Mais comment le territoire peut-il être réaménagé? Concrètement, des modifications au système d’éducation pourraient être apportées afin que les enfants puissent apprendre la langue de leur communauté, la toponymie pourrait être repensée et le fonctionnement du secteur culturel pourrait être revu.

Mais il ne s’agit là que d’exemples, souligne M. Dow. Les mesures spécifiques à prendre seront déterminées dans le cadre de ses recherches et de ses échanges avec les membres des communautés auxquelles il s’intéresse.

«C’est un projet social qui, je pense, devra toucher à toutes les sphères de la société. En tant que minorité linguistique, les Acadiens sont en position unique pour collaborer dans un projet comme celui-là», indique-t-il en illustrant l’efficacité potentielle d’une telle alliance avec les peuples autochtones par ‘‘une marée qui ferait monter tous les bâteaux’’.»

Travailler pour l’amélioration des communautés

Eric Dow est l’un des quatorze récipiendaires de bourse du programme de leadership engagé du Fonds Pierre Elliott Trudeau, dont l’objectif est de doter «d’exceptionnels candidats au doctorat de compétences nécessaires pour traduire leurs idées en actions, pour l’amélioration de leurs communautés au Canada et dans le monde.»

Justement, il souhaiterait que le fruit de ses recherches puisse avoir un impact concret et donc réellement aider les populations auxquelles il s’intéresse.

«La grande crainte en tant que chercheur – surtout dans le cadre d’une thèse – est que l’on termine la rédaction et que le résultat demeure sur les tablettes», illustre-t-il.

Il souhaite donc que la portion finale de son projet de doctorat soit consacrée à l’ébauche d’une intention législative. Mais cette étape arrivera après avoir dressé un portrait de la situation actuelle des langues officielles et autochtones dans les provinces de l’Atlantique, et après avoir consulté les têtes pensantes des communautés concernées.

Passionné par la sociolinguistique depuis l’enfance

Originaire de Baie Sainte-Marie, en Nouvelle Écosse, Éric Dow a pris conscience dès un jeune âge de ce qui distinguait sa communauté acadienne du reste de sa province et du pays.

«Les francophones de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick vivent ce que les linguistes appellent une double minorisation – d’un côté par rapport à la langue dominante, l’anglais, et de l’autre, par rapport à la variété perçue comme étant dominante et légitime au sein de la francophonie canadienne. Donc, on n’est pas seulement minoritaires à l’intérieur de nos provinces, mais on est aussi en quelque sorte minoritaires à l’intérieur de la communauté francophone élargie.»

Il fait partie de la première génération néo-écossaise à avoir pu accéder à une école chapeautée par le Conseil scolaire acadien provincial. Celui-ci a été fondé en 1996 suite à l’adoption de la Loi sur l’éducation la même année, ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés quatorze ans plus tôt.

Cette dernière reconnaît le droit des communautés de langues officielles en situation minoritaire à une éducation dans leur propre langue.

«J’ai été inculqué dès un très jeune âge à l’importance de lutter pour la préservation de notre langue et de notre culture et, par conséquent, pour l’autodétermination politique. J’ai pu réaliser que les communautés autochtones – avec leurs propres spécificités – cherchent à atteindre les mêmes droits que nous avons pu acquérir au cours des dernières décennies. Donc, pour moi, en tant que francophone, ce serait hypocrite de ne pas appuyer la diversité des peuples autochtones en ce qui concerne l’acquisition de plus grands droits linguistiques et dans leur quête d’autodétermination.»

Rapprochement avec les peuples autochtones

Alors qu’il gérait les communications de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) entre 2017 et 2023, M. Dow a développé un intérêt particulier pour les peuples autochtones et leurs revendications.

De paire avec la SANB, les nations Wabanakis du Nouveau-Brunswick se sont mobilisés pour dénoncer «l’inaction» du gouvernement Higgs face à la situation précaire des langues autochtones ainsi que son «attitude réfractaire» en ce qui a trait à la communauté francophone, ses droits linguistiques et sa vivacité.

«On a beaucoup à apprendre des peuples autochtones», affirme-t-il.

Dans le cadre de cette expérience, il aura été particulièrement marqué par deux aînés qu’il a côtoyés, soit Opolahsomuwehs (aussi connue sous le nom de Imelda Perley depuis son passage à l’école catholique) de la nation Wolastoqey et Brian Francis de la nation Mi’kmaq.

«Au cours de mes discussions avec ces deux personnes-là et en participant à diverses cérémonies et activités culturelles, j’ai réalisé le potentiel incroyable d’une plus grande collaboration entre les communautés autochtones des provinces maritimes et acadiennes en ce qui concerne la promotion des droits linguistiques. Lorsque l’on considère l’ensemble des langues parlées sur le territoire et surtout en considérant l’histoire coloniale du Canada, on réalise assez rapidement qu’on a cherché à occulter toute la place occupée par les Autochtones dans le paysage linguistique depuis la fondation du pays.»

M. Dow rappelle également la relation unique qu’ont entretenue ces peuples au cours de l’histoire, notamment avant la Confédération canadienne.

«On pourrait même parler d’une relation d’alliés où règne un certain respect mutuel», ajoute-t-il.

Et selon ses dires, ce lien historique entre les communautés n’est pas mort. Au contraire, il vivrait même «une forme de renouvellement.»