La Ville de Belle-Baie adopte officiellement sa politique linguistique

Après des mois de discussions et de tensions, la municipalité de Belle-Baie a finalement adopté sa politique linguistique.

Les élus municipaux de la communauté de la région Chaleur ont adopté à l’unanimité la mesure qui fait du français la langue d’usage à Belle-Baie.

La réglementation désormais en vigueur fait en sorte que toutes affiches, communiqués, avis et publications de la municipalité seront en français, sauf en ce qui a trait aux questions de santé et de sécurité publique.

À titre d’exemple, l’avis récent de baignade interdite à la plage Beresford a été publié dans les deux langues officielles, alors qu’un message portant la programmation de la Fête de l’Acadie était uniquement en français.

Le règlement stipule également que tous les services de la municipalité seront offerts en français, tout comme la langue de travail de la municipalité qui est aussi le français.

L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne devrait pas modifier grandement le fonctionnement de l’appareil municipal, puisque l’administration de Belle-Baie avait déjà mis en place de façon non officielle une telle politique au cours des derniers mois.

Un débat linguistique parfois imprégné de propos haineux et injurieux avait forcé la municipalité à mettre sa page Facebook hors service durant plusieurs semaines en février dernier.

Constituée officiellement le 1er janvier 2023, la nouvelle municipalité de Belle-Baie compte un peu moins de 10% de sa population dont la langue d’usage est l’anglais.

La Loi sur les langues officielles et les services municipaux et régionaux stipule que seules les municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% de la population totale doivent fournir des services en français et en anglais.

En plein cœur du débat, le maire Daniel Guitard avait affirmé à ses détracteurs que les citoyens peuvent se faire servir en tout temps en anglais dans les différents services municipaux, les commerces et les services d’urgence comme la Police régionale BNPP et Ambulance NB.