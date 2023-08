Un chèque de 100 000$ pour l’Institut atlantique de recherche sur le cancer

L’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) aura droit à un chèque de 100 000$, gracieuseté d’Assomption Vie.

L’entreprise menée par Sébastien Dupuis a récolté cette somme lors de la 22e édition de son tournoi de golf annuel, qui avait lieu au Club Fox Creek, à Dieppe, le 18 août dernier.

«La famille Assomption Vie est fière de cette collaboration de longue date avec l’IARC pour appuyer la recherche dans la lutte contre le cancer avec notre tournoi de golf», mentionne le président-directeur général.

«En unissant nos forces, nous pouvons créer un impact significatif dans la lutte contre le cancer et apporter l’espoir à celles et ceux qui en ont besoin», ajoute Sébastien Dupuis.

Le cancer reste l’un des défis les plus pressants de notre époque et touche des millions de vies à travers le monde.

Assomption Vie et l’IARC se sont donnés comme mission de repousser la compréhension et les limites du traitement de cette terrible maladie à travers la recherche et la poursuite de technologies médicales de pointe.

«L’IARC est encore une fois très reconnaissant de l’appui indéfectible d’Assomption Vie et du soutien de la communauté», indique Brigitte Sonier-Ferguson, PDG intérimaire de l’IARC.

«Le tournoi de golf Assomption Vie marque l’événement philanthropique le plus important de l’année pour nos activités scientifiques», ajoute-t-elle.

«Les fonds amassés permettent à l’IARC de complémenter les programmes de recherche de ses chercheurs ainsi que de mener à la création stratégique de nouveaux programmes scientifiques.»

L’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) est un organisme à but non lucratif établi depuis 1998 et situé au sein du Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick à Moncton.

Disposant d’installations ultramodernes, l’IARC effectue ses travaux de recherche à impact régional et mondial dans le but de trouver des pistes de solutions au diagnostic et au traitement du cancer.

Les chercheurs de l’IARC font progresser leurs recherches dans le but d’améliorer les soins aux patients grâce à une approche scientifique axée sur la médecine de précision.