20 000$ pour des réparations au phare de Dalhousie

Plus de 20 000$ seront injectés afin de réparer certaines composantes du phare de la pointe Inch Arran de la municipalité de Baie-des-Hérons.

Le conseil municipal a voté lundi pour que soient entreprises des réparations au phare pour un montant de 19 000 $ avant taxes. Ces réparations comprendront notamment la réparation de la coupole. Ces travaux avaient été identifiés il y a quelques mois par le conseil.

«Elle a été sévèrement endommagée par le vent et on se devait de la remplacer dans les plus brefs délais avant que ça empire. On va donc la refaire en neuf», indique le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

Il s’agit du deuxième investissement d’envergure en quelques mois à peine au phare à cet emblème de la ville. En mai, le conseil avait consenti un montant de 13 800$ pour repeindre la structure.

Propriété de Baie-des-Hérons, le phare appartenait auparavant au gouvernement fédéral qui l’a cédé à la Ville il y a quelques années. En piètre état à l’époque, on avait alors procédé au remplacement de son revêtement extérieur. Le gouvernement fédéral paiera la moitié de la facture du remplacement de la coupole (10 000$).

Le phare de la pointe Inch Arran date de 1870 et est inscrit au registre des monuments patrimoniaux du Canada depuis 2017.