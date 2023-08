Alexandre Cédric Doucet quittera la présidence de la SANB

Le président de la Société de l’acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, quittera son poste le 23 septembre prochain.

Il en a fait l’annonce dans un communiqué de presse laconique, lundi matin.

Il affirme avoir pris cette décision pour poursuivre «un nouveau cheminement professionnel».

En 2020, Alexandre Cédric Doucet est devenu le plus jeune président de l’organisme, à l’âge de 25 ans. Il avait alors exprimé sa volonté de rapprocher la SANB des membres et de la communauté acadienne, de diversifier ses sources de finanen cement et d’encourager les jeunes à s’engager.

Il avait été réélu sans opposition en juin 2022.