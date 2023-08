Anne Godin émue de l’amour des Français pour l’Acadie en Normandie et au Poitou

Anne Godin allait en France pour offrir des conférences et des spectacles en Normandie et dans le Poitou. Mais son périple s’est rapidement transformé en véritable pèlerinage, avec au centre le vétéran Arthur Haché.

«Ce qui m’a le plus surpris et ému, c’est l’accueil des Français et aussi leur intérêt envers la culture acadienne», raconte la conteuse et conférencière.

Elle a eu la chance de coanimer le spectacle Concert pour la paix, qui réunissait tous les artistes d’ici qui étaient présents pour La semaine acadienne.

Cet événement se voulait un hommage à Arthur Haché, un des Acadiens qui ont pris part au débarquement de Normandie, durant la Seconde Guerre mondiale.

«Je le connaissais bien parce qu’il vient de Bertrand, mon village. Chez nous, ce n’est pas un héros. Je le connaissais comme un vétéran qui a participé au débarquement», explique-t-elle.

«Mais quand je suis arrivée en Normandie, les gens en parlaient comme un héros. Tout le monde me parlait de lui. Je ne savais pas trop quoi dire parce que je ne savais pas que c’était un héros ici en Normandie.»

Le vétéran acadien a participé au festivités entourant le 50e anniversaire du débarquement.

Il est retourné en France plusieurs fois par la suite.

«Les gens ont une admiration pour lui. J’en étais renversée. Quand on m’a demandé de coanimer avec une jeune Française ce grand spectacle hommage à Arthur Haché, je me suis dit: mon Dieu, si les gens de Bertrand savaient ça», rigole Anne Godin.

«C’était vraiment émouvant parce que je me suis aperçue à quel point nos vétérans étaient grands, à quel point ils ont fait beaucoup pour libérer la Normandie.»

La conteuse, conférencière et animatrice a évidemment profité de l’occasion pour visiter le cimetière de Bény, où reposent les soldats acadiens qui ont donné leur vie pour la liberté.

«J’ai vu tous les noms des Acadiens. des Doucet, des Noël, des Léger, des jeunes morts à 21 ans, 23 ans ou 19 ans, ça m’a vraiment pris au cœur. J’ai réalisé à quel point c’est grand ce que les Acadiens du régiment North Shore ont fait en Normandie», raconte-t-elle, visiblement émue.

«J’ai aussi compris l’engouement des gens de la région pour l’Acadie. Tout le monde dans la région nous connaît et nous aime.»

Dans le Poitou aussi

Anne Godin s’est ensuite rendue dans le Poitou au sein de la délégation du Nouveau-Brunswick pour participer aux festivités entourant le 15 août.

Encore là, même constat, notamment durant sa conférence sur la cuisine acadienne en Acadie.

«La salle était complètement remplie. C’était fou.Ils ont même dû refuser des gens. Je n’avais jamais présenté ma conférence comme ça (la salle contenait plusieurs centaines de places)», souligne-t-elle.

«Les gens étaient intéressés à nous, à notre histoire et à notre culture.»

Plus de 3000 personnes ont participé aux festivités de la Fête nationale de l’Acadie.

«Les organisateurs me disaient, quand ils ont organisé tout ça, qu’ils ne pensaient jamais qu’il y aurait autant de monde. Un tintamarre avec 2000 personnes en France, c’est quelque chose.»

On estime à 5000 le nombre de déportés acadiens dans cette région de la France, dont des familles Daigle et Boudreau.

«Ils se disent Acadiens et ils en sont fiers. Plusieurs m’ont raconté que leur mère ou leur grand-mère faisaient du fricot.»