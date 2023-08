Impressionnante présence de nombreux chars de combat à Bathurst

La présence de 15 chars de combat des Forces armées canadiennes a modifié le paisible paysage du secteur Big River, à Bathurst.

Des lecteurs de l’Acadie Nouvelle se sont dits surpris de la présence depuis quelques jours de ces imposants engins de guerre dans le stationnement d’une entreprise située sur le chemin Big River.

Le ministère de la Défense nationale a indiqué que les 15 chars de combat se trouvent dans la région de Bathurst afin de subir des travaux de réparation, de révision et de conversion par Krauss-Maffei Wegmann, une entreprise allemande qui produit de nombreux véhicules militaires.

Stationnés sur des terrains de la société FFG Canada, ces véhicules font partie de la flotte de chars Leopard 2A6M de l’armée canadienne, des véhicules qui jouissent d’une bonne réputation et qui sont reconnus au niveau international.

«Les composants spécifiques à convertir sont l’optique, l’interface utilisateur et les composants de contrôle de tir, qui font tous partie de la tourelle. La technologie analogique que le Leopard 2A6M utilise actuellement pour ces composants est obsolète et les pièces de rechange ne sont plus disponibles», a indiqué par écrit un porte-parole des Forces armées canadiennes.

Les travaux de réparation, de révision et de conversion des chars 2A6M restants sont en cours, alors que tous les travaux seront terminés d’ici la fin de 2025, a également fait savoir la Défense nationale. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance