Saisies dans la région de Campbellton: trois hommes arrêtés

Trois individus ont été arrêtés en lien avec des saisies de cigarettes de contrebande et d’alcool illégal dans la région de Campbellton.

Un homme âgé de 49 ans, de Beresford, a été arrêté et des accusations seront portées en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac et du Code criminel après que trois agents ont saisi plus de 13 000 cigarettes de contrebande.

Le tabac saisi a une valeur en impôt provincial de 3318 $ et une valeur en taxe d’accise fédérale de 2058 $.

Lors de deux autres incidents, des agents ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 47 ans, de Saint-Jean, et d’un homme âgé de 61 ans, d’Escuminac. Des accusations seront portées contre eux en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools pour avoir transporté de l’alcool au-delà des frontières provinciales. Les agents ont saisi 64 caisses de 30 canettes de bière chacune.

Les enquêtes se poursuivent.