Une idée tricotée par Gisèle Morais Savoie fait du chemin à Tracadie

De maille en maille, d’un tricot à l’autre, Gisèle Morais Savoie ne pensait jamais que son projet prendrait l’ampleur actuelle. Elle et son groupe d’artisanes viennent de confectionner et de livrer 30 couvertures pour les patients en oncologie à l’hôpital de Caraquet.

Être créative et active fait partie de cette dame âgée de 82 ans qui est bien organisée. Elle avoue elle-même être programmée à la minute-seconde.

L’octogénaire conçoit différentes choses en plus de s’occuper de la gestion de Projet artisanal/Atelier création.

Des bénévoles de cet organisme sans but lucratif confectionnent des couvertures, mitaines, tuques, pantoufles et autres articles pour les hôpitaux et les plus démunis.

«On est rendus à 38 bénévoles. Ç’a monté beaucoup. On était une vingtaine l’année passée», déclare la responsable du groupe qui a mis le programme en œuvre en avril 2015.

Au cours des années, Gisèle Morais Savoie a été impliquée au sein de différents comités à Tracadie. Elle a été entre autres présidente du comité des activités communautaires.

«Je me suis mis dans le tricot. Je faisais toutes sortes de choses. Le 15 août, on faisait une exposition à la Place du marché. Les gens venaient aussi pour apprendre à tricoter.»

À l’Académie Sainte-Famille, on lui a demandé de donner un atelier sur le tricot pendant l’été.

«On était quatre à cinq personnes réunies qui tricotaient ensemble et s’aidaient les unes les autres. C’est là qu’est sortie l’idée que c’était le fun quand on n’est pas seules chez soi à tricoter, mais avec d’autres pour partager et échanger.»

L’idée a ensuite mijoté.

«J’ai monté un projet et j’ai été voir la municipalité. J’ai dit là, on a besoin d’un local. Le but du projet, c’est de faire sortir les gens de chez eux, les aînés surtout, afin qu’ils viennent dans un local pour confectionner des articles. Ce matériel est ensuite donné aux personnes dans le besoin. C’est tout bénévole», affirme la pionnière du projet.

En fait, le projet reposait sur quatre points: bénévolat, créativité, facteur intergénérationnel et mentorat.

Lorsque l’organisation est devenue bien rodée, la principale intéressée a pris une pause. Elle s’est retirée du comité pour y revenir en 2019. Le groupe a pu aussi bénéficier d’une subvention gouvernementale avec le programme Nouveaux horizons pour aînés.

«De là, ç’a commencé à exploser. Depuis trois ans, ça fait évolution», dit-elle.

Le nombre de bénévoles a augmenté. Des projets ont été mis sur pied, dont «Contrer l’isolement par le tricot» avec la mission de base de faire sortir les gens de chez eux. Des gens ont commencé à suivre le groupe sur les médias sociaux.

Un autre projet s’est ajouté l’année passée, soit Tricoter pour soulager.

«On s’est associé avec les hôpitaux pour leur fournir des couvertures en oncologie et des petites surprises pour les gens qui viennent aux prises de sang.»

Plus précisément, le groupe d’artisanes a fabriqué des petites marionnettes qu’elles placent au bout du doigt des patients après une prise de sang.

À Caraquet, le projet prévoit la préparation de 80 couvertures dans l’année pour le service d’oncologie dont une trentaine a été livrée récemment.

«En pouponnière à Bathurst, cette année, on va leur donner 300 bonnets.»

Selon elle, l’Hôpital de Tracadie compte une cinquantaine de patients en dialyse. Les artisanes leur préparent des bas, pour tenir les pieds des patients au chaud.

Avant les gros froids de l’hiver, l’hôpital de Bathurst a besoin de 80 paires de bas que les artisanes vont offrir aux gens en dialyse. Les artisanes sont déjà en mission.

Le groupe n’est pas à court de projets. D’autres s’ajouteront au cours de la prochaine année, dont Crocheter pour soulager qui consiste à confectionner des manchons en laine pour garder au chaud les bras des patients en dialyse qui reçoivent une injection.

«Nous voulons aussi faire des balles en tricot pour les gens qui souffrent d’Alzheimer dans les foyers de soins», ajoute la directrice des artisanes.

Selon Gisèle Morais Savoie, ses bénévoles sont très enthousiastes.

«Ils sont tellement heureux d’aider les gens qui sont malades. Ils sont tellement contents de donner un service. Ça les valorise eux-mêmes et c’est bon pour les gens à qui on va donner.»

«Ça tricote énormément ces gens-là. Je suis impressionnée de voir l’engagement et la générosité des gens qui sont capables de se donner», exprime-t-elle.

Plusieurs bénévoles travaillent à partir de leur domicile, mais le lieu de rendez-vous des artisanes se trouve au troisième étage de l’Académie Sainte-Famille à Tracadie. Elles peuvent se rencontrer du mardi au jeudi de 13h à 16h. «C’est comme une famille. Les gens viennent là et échangent. On a tout le matériel pour travailler. On a le moulin, la laine, le tissu», informe l’instigatrice.

Projet artisanal/Atelier création est en voie d’être incorporé.

«En s’incorporant, on va devenir Regroupement, patrimoine et mieux-être de la PA», explique la directrice de l’organisme.