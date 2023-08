Une unité pour les soins cardiaques de 56 millions $ à l’Hôpital de Moncton

Les travaux de construction d’une unité de soins coronariens, évaluée à 56 millions $, ont débuté à l’Hôpital de Moncton, ce qui permettra d’améliorer les soins cardiaques pour les patients de la région.

La nouvelle unité sera constituée d’une aile de deux étages construite sur le terrain de l’hôpital près de la Clinique d’oncologie Dr-Sheldon-H.-Rubin, située sur la rue Arden. Cet agrandissement d’une superficie d’environ 2600 mètres carrés (près de 28 000 pieds carrés) offrira un espace beaucoup plus important pour les soins cardiaques, et la construction devrait être terminée en juin 2026.

La nouvelle unité comportera huit lits de soins coronariens et une unité de 30 lits de soins cardiaques ou de médecine pour les patients ayant besoin de différents traitements cardiaques.

Deux unités actuellement situées dans l’hôpital, soit l’unité de soins intensifs cardiaques et l’unité de soins cardiaques/de médecine, seront relocalisées et agrandies pour former la nouvelle unité. Au sein de la nouvelle unité de soins coronariens, ces deux unités seront adjacentes, ce qui permettra au personnel d’offrir des soins plus uniformes axés sur les patients. L’unité offrira également un confort accru et plusieurs chambres individuelles pour les patients cardiaques et leur famille.

Le projet est un partenariat entre le gouvernement provincial, le Réseau de santé Horizon et la Fondation des amis de l’Hôpital de Moncton.

«Lorsque nous avons lancé la campagne Soins extraordinaires, qui nous a aidés à amasser des fonds pour cette nouvelle unité, nous savions que notre objectif était ambitieux. En tant que communauté, nous avons pu dépasser notre objectif et recueillir 10,1 millions $», a dit le président de la campagne, Robert K. Irving.