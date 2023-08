Baie-des-Hérons veut uniformiser la rémunération de ses pompiers

Les pompiers volontaires du secteur de Charlo de la municipalité de Baie-des-Hérons seront bientôt indemnisés pour les appels auxquels ils répondent.

C’est à tout le moins la volonté du conseil municipal qui prévoit régler cette situation d’ici la fin de l’année en cours par l’adoption d’un arrêté.

Actuellement, les pompiers du secteur de l’ancienne ville de Dalhousie sont rémunérés lorsqu’ils répondent aux appels d’urgence, qu’il s’agisse d’un incendie, d’un accident ou tout autre appel. Ce n’est toutefois pas le cas de leurs confrères de la brigade voisine du secteur Charlo qui, pourtant, font partie de la même municipalité depuis quelques mois.

Le conseil entend maintenant corriger de double standard. On désire en effet rémunérer les pompiers de tous les secteurs de la ville de façon uniforme pour un travail similaire.

«Le problème c’est qu’à Charlo, il s’agit d’une brigade de pompiers volontaires, donc ce sont des bénévoles. À Dalhousie, on avait par le passé des pompiers à plein temps ou à temps partiel. Et quand on a diminué nos effectifs, on a tout de même continué de les payer à l’acte, comme des pompiers sur appel. On a gardé ce format même en période difficile, malgré les fermetures de nos usines, et on trouve que c’est quelque chose de similaire qui devrait être appliqué pour ceux de Charlo», explique le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

«Personnellement, je trouve que c’est la moindre des choses que de rémunérer des gens qui prennent le temps de suivre des formations pour se spécialiser, de participer régulièrement à des pratiques, et qui risquent leur vie pour sauver celles des autres», ajoute le maire qui entend inclure ce changement à l’intérieur du prochain budget de la ville.

Le secteur de Dalhousie compte une trentaine de pompiers alors que celui de Charlo en possède un peu plus d’une vingtaine.