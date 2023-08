Chaleur: le projet de transport collectif progresse

Le projet de mise en œuvre d’un service de transport en commun dans la région Chaleur semble vouloir progresser.

Les dirigeants et les membres de la Commission de services régionaux (CSR) Chaleur ont eu droit à une mise à jour du projet et des progrès réalisés dans le dossier qui occupe les décideurs de la région depuis déjà deux ans.

La première phase vise à implanter un service de transport collectif qui s’étendrait de Pointe-Verte à Belle-Baie jusqu’à Bathurst-Est.

Le transport serait assuré par une flotte composée de six autobus de 24 passagers et de cinq taxi-bus (fourgonnettes) devant desservir les zones plus rurales, comme les anciens Districts de services locaux.

Les promoteurs du projet écartent pour l’instant l’idée proposée de doter la flotte d’autobus électriques en raison des contraintes hivernales et de la portée qui peut être réduite par le froid.

Le réseau compterait quatre autobus en service sur la route en matinée, en milieu d’avant-midi, le midi, en milieu d’après-midi et en fin de journée.

Le service serait également offert les fins de semaine.

Le réseau pourrait comprendre 90 arrêts, dont 10 seraient dotés d’un abribus.

Dans l’horaire indicatif proposé, le parcours débutant à Pointe-Verte se terminerait à Bathurst-Est environ 60 minutes plus tard.

Divers lieux stratégiques ont déjà été identifiés, comme l’Hôpital régional Chaleur, les deux campus du CCNB, le centre-ville de Bathurst, les parcs industriels et les centres commerciaux.

La phase d’implantation nécessite des dépenses estimées à 1,13 million $, dont une bonne partie serait consacrée à l’achat des autobus.

Des sommes supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires, par exemple afin de doter le réseau d’un site d’entreposage des véhicules.

Le gouvernement fédéral, par l’entremise du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, devrait contribuer au projet à hauteur de 80%.

«L’idée est de permettre aux gens de pouvoir se déplacer d’une municipalité à une autre et de profiter des différents services qu’il y a dans la région Chaleur. Et aux personnes vulnérables d’avoir accès à un besoin de base comme le transport sans devoir acheter un véhicule», a indiqué Jennifer Pitre, qui est gestionnaire du Service de développement communautaire de la CSR Chaleur.

«Il faut également considérer qu’une offre de transport en commun peut attirer des gens dans notre région et de faire concurrence aux grands centres, tout en étant un outil de développement économique».

Un projet de transport en commun a vu le jour il y a près d’une vingtaine d’années à Bathurst, mais s’est rapidement soldé par un échec en raison d’un manque d’achalandage et de financement adéquat.

«Le portrait est différent en 2023. Il y a plus d’étudiants, de nouveaux arrivants et de personnes âgées qu’autrefois. Ce n’est plus le même contexte», a souligné Jennifer Pitre.

Aucune date de mise en service des autobus n’a été avancée pour l’instant.

Une seconde phase d’implantation pourrait permettre de rejoindre les communautés de Belledune et d’Allardville en 2025.

Il n’y a pas non plus de grille tarifaire proposée pour l’instant.

«L’on veut s’assurer d’un service de transport qui sera des plus abordables», a indiqué la gestionnaire de la CSR Chaleur.