Denis Chiasson, le fossoyeur et homme à tout faire de Pigeon Hill

Denis Chiasson est désigné comme l’homme à tout faire à Pigeon Hill. Il affirme être venu au monde avec une pelle dans les mains. Ça tombe bien, à 75 ans, il est le fossoyeur du cimetière de Pigeon Hill depuis plus d’une quarantaine d’années.

«À partir de là, c’est moi qui a tout creusé ça», désigne-t-il en montrant une bonne partie du cimetière de Pigeon Hill. Il a creusé quelques centaines de fosses depuis qu’il a entrepris ce travail ingrat il y a quelques décennies.

Son travail est exécuté à la pelle. Pourquoi ne pas utiliser une excavatrice? «Parce que ça brise le terrain. La terre est mouvante et est plus facile à travailler à la pelle», répond-il.

Au cours de toutes ces années, à la sueur de son front, Denis Chiasson creusait les fosses à six pieds de profondeur.

«Dans le temps que j’avais entre 30 et 40 ans, ça me prenait environ trois heures et demie à faire», dit-il. Depuis quelques années, il n’est plus nécessaire de creuser aussi profondément. Le fossoyeur s’arrête maintenant à quatre pieds de profondeur. «Ils demandent d’avoir deux pieds et demi au-dessus du cercueil. Ça, c’est obligatoire», signale-t-il.

Le trou est d’environ sept pieds et demi de long par deux pieds et demi de large (34 pouces).

Il se rappelle d’avoir creusé 14 fosses au cours d’une seule année, soit en 2001. Une grosse année. «Après ça, ça tombait à six ou sept par année.»

D’autres cimetières font parfois appel à ses services, dont ceux de Pokemouche et Petite-Rivière-de-l’Île. «Des fois ils ne trouvent personne. Ce n’est pas tout le monde qui fait ça», exprime-t-il.

«J’ai un jeune avec moi. Des fois je le prends et il va vite. Mais rendu à la moitié, il est brûlé. Des fois je lui dis: tu peux t’en aller là.»

Malgré son âge respectable, le fossoyeur n’a pas l’intention d’arrêter son dévouement de sitôt. «J’ai encore un bon bout à faire, si la santé me le permet», déclare-t-il.

L’homme de 75 ans est bien connu de toute la communauté de PIgeon Hill. Il est parfois appelé à réaliser différents travaux ou à rendre service. «Ils m’appellent l’homme à tout faire. Je n’ai pas appris à dire non.»

Denis Chiasson est venu au monde à Pigeon Hill et sera enterré dans son patelin. Il a déjà désigné sa place. Il veut être enterré tout près de sa fille Nancy, décédée alors qu’elle n’avait que 3 ans.

Un homme exceptionnel

Le propriétaire de la maison funéraire Haché, Lucien Haché, indique que le fossoyeur de Pigeon Hill est le plus âgé qu’il connaît.

«C’est un monsieur qui va diriger le cimetière à sa façon et il le connaît par cœur, informe-t-il. Tout le monde sait que c’est lui qui tient le cimetière propre, en plus de creuser les fosses. Il a ça à coeur et est très minutieux dans ce qu’il fait.»

Le fait de creuser des fosses à la main semble commun, du moins dans les cimetières de la Péninsule acadienne. Dans tous les cimetières que l’entrepreneur dessert, soit d’Inkerman à Miscou, toutes les fosses sont creusées à la main.

Création d’une maquette

L’homme à tout faire ne s’est pas ennuyé au cours de la dernière année. Durant l’hiver, il a entrepris la construction d’une maquette de la maison bâtie il y a plus de 123 ans par Pierre-Eucher Duguay à Pigeon Hill.

La famille d’Ernest Chiasson est la dernière à avoir habité cette maison. Il était l’oncle de Denis Chiasson.

«J’ai toujours eu l’idée de faire ça, ça fait longtemps, convient-il. J’avais fait la fondation et le projet traînait.»

Le minutieux concepteur a même ajouté des pentures qui permettent de lever le toit et voir l’intérieur de la maquette.

Au total, il a consacré 650 heures à la construction de ce bijou patrimonial. Son projet est pratiquement complété. Il veut toutefois ajouter des lumières pour éclairer l’intérieur de la maison.