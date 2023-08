La clinique Salvus pour itinérants cherche de nouveaux locaux à Moncton

La clinique Salvus est la seule à offrir des services d’accompagnement complets aux itinérants de Moncton. Elle a cependant des difficultés à trouver de nouveaux locaux. Or, son personnel doit quitter ses installations actuelles d’ici le 30 septembre.

C’est ironique pour une association qui désigne le manque de logements abordables comme l’une des plus grandes lacunes de Moncton.

«Ce dont nous manquons vraiment, c’est d’un propriétaire qui voudrait nous louer un espace. Nous rencontrons un problème important à cause de ça. Où pouvons-nous déménager?», s’est demandé la directrice de la clinique Salvus, Melissa Baxter.

Elle est intervenue devant le conseil municipal de Moncton, lundi soir. Elle a des difficultés à trouver de nouveaux locaux pour ses 24 employés depuis février. Il lui reste un mois pour trouver un endroit adapté, qui pourrait abriter et recharger en électricité une fourgonnette pendant la nuit.

Pour l’instant, la clinique Salvus se trouve au Community peace Center, en plein centre-ville de Moncton.

«Nous devons nous situer dans une zone où notre clientèle peut venir, parce que nous sommes le seul endroit où ils peuvent recevoir de l’aide. Nous ne pouvons pas nous trouver en dehors de la ville parce que les autres services, comme les soupes populaires et les refuges, ne sont pas là», a détaillé une gestionnaire des soins primaires du réseau de santé Horizon, Kathleen Buchanan.

Préjugés négatifs

Elle a cependant suggéré que la clinique Salvus souffrait d’une mauvaise réputation injustifiée auprès des propriétaires.

«Je crois qu’il y a de fausses informations à propos de ce que nous sommes et de ce que nous apporterions à un quartier, alors que nous n’avons eu aucun problème où nous sommes depuis des années», a-t-elle dit.

Mme Buchanan a vanté les services qu’apporte la clinique Salvus à Moncton depuis 2007. L’organisme sans but lucratif offre un accompagnement complet aux patients qui répondent à au moins deux de ces critères: avoir des dépendances, souffrir d’une maladie mentale grave et continuelle, vivre dans la pauvreté et être dépourvu de médecin de famille.

«Nous sommes un centre médical qui fournit des soins aux individus qui en ont le plus besoin. Nous avons eu beaucoup de succès en les guidant à travers de multiples systèmes pour les aider tout au long de leur continuum de soins», a déclaré Mme Buchanan.

Accompagnement complet

D’une part, la clinique Salvus donne des soins de santé standards. Elle gère les maladies chroniques (comme le diabète). Elle fait des dépistages, de la prévention, des prises de sang et de la planification familiale. Elle traite les plaies et les dépendances. Elle fournit des soins prénataux.

D’autre part, l’organisme aide ses clients à s’orienter dans les systèmes de santé, de justice ainsi que d’aide sociale et leur permet d’obtenir du soutien par des gens qui ont traversé les mêmes défis qu’eux.

Une personne toxicomane ou alcoolique peut également faire envoyer à la clinique Salvus ses chèques d’aide sociale pour être sûre de payer son loyer et ses factures grâce à eux. Un itinérant peut faire de même afin d’avoir une adresse où récupérer l’argent.

«Nous avons six gestionnaires de cas intensifs qui fournissent du soutien à domicile à des individus qui ont quitté l’itinérance. Ils les visitent chaque semaine», a ajouté Mme Baxter.

Depuis juillet 2022, la clinique Salvus dispose aussi d’une fourgonnette qui lui permet de donner des soins directement dans les refuges et les campements d’itinérants de Moncton.

«L’unité mobile n’est pas un remplacement pour notre clinique», a toutefois précisé Mme Buchanan.