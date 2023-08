Un parcours qui prend fin de belle façon pour Dominique Doucette

Pour sa toute dernière participation à Miss Canada Universe, l’Acadienne Dominique Doucette n’aura pas réussi à mettre la main sur le titre. Toutefois, celle-ci revient de son expérience avec un sentiment de fierté.

L’événement se déroulait en fin de semaine à Richmond en Colombie-Britannique. Pour sa toute troisième et dernière chance de remporter la couronne, la jeune femme de Campbellton s’était donné comme objectif d’améliorer son positionnement face à sa tentative précédente (2022) où elle avait été exclue du top 10. Celle qui a déjà terminé au 7e rang de cette compétition en 2020 a finalement obtenu son meilleur classement avec un top 5.

«Je suis contente, mais aussi déçue à la fois, car jamais je n’ai passé aussi près de l’emporter et que, malheureusement c’était ma dernière tentative. Toute la soirée je me voyais passer au tour suivant, j’ai vraiment cru que cette fois allait finalement être bonne», raconte la concurrente qui, malgré la défaite, affirme avoir adoré son expérience.

Celle-ci prévoit maintenant faire son deuil des concours du genre. Comme elle l’avait mentionné dans nos pages la semaine dernière, la jeune spécialiste en ressources humaines entend maintenant tirer un trait sur cette aventure des concours de personnalités afin de se concentrer à d’autres projets. Et ceux-ci n’ont pas tardé à se présenter.

«J’ai beaucoup d’idées en tête, mais dans l’immédiat on m’a recruté au sein de l’équipe jeunesse de l’Association des plus belles baies du monde. Je ferai partie de la délégation de la Baie des Chaleurs qui doit aller à Séoul (en Corée du Sud) en octobre dans le cadre d’un événement en lien avec l’organisation. J’y serai pour y faire notamment une conférence sur l’environnement», explique-t-elle.

Bien qu’elle prenne sa retraite des concours de personnalité, Dominique compte néanmoins conserver un pied dans l’entourage dans ceux-ci, mais à un autre niveau que comme concurrente.

«Je ne ferai plus de compétition, mais je compte demeurer impliquée, comme pour coacher des filles ou agir comme juge. Je serai en arrière-scène et non sur scène cette fois», dit-elle.

Même sans le titre de Miss Canada Universe en poche, la carrière de Dominique aura été couronnée de succès. Celle-ci a notamment remporté le titre de Miss Canada en 2015 puis celui du concours international de Miss Teen Universe en 2016. Plus récemment, elle a terminé seconde au World Miss University qui se déroulait à Séoul en Corée du Sud.