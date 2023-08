Augmentation des prêts et des bourses pour les étudiants

Le gouvernement provincial investit 7,6 millions $ pour aider un plus grand nombre d’étudiants à poursuivre des études postsecondaires.

Les fonds serviront à bonifier les montants disponibles pour les étudiants admissibles au Programme de prêts aux étudiants du Nouveau-Brunswick et à la Bourse d’entretien du Nouveau-Brunswick.

Les montants hebdomadaires maximaux prévus par la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire passeront de 140 $ à 200 $ pour le prêt et de 130 $ à 160 $ pour la bourse.

L’an dernier, plus de 13 000 étudiants ont obtenu un prêt et plus de 4000 ont reçu une bourse.

Un financement provincial est disponible pour les étudiants à temps plein en fonction de divers facteurs, notamment la taille de la famille et le revenu familial. Tous les étudiants peuvent présenter une demande, peu importe le niveau de revenu. Le formulaire de demande d’aide financière aux étudiants du Nouveau-Brunswick est disponible en ligne.