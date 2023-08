La volonté du fédéral de plafonner le nombre d’étudiants internationaux préoccupe l’U de M et le CCNB

Lundi, le ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités Sean Fraser a évoqué le besoin d’une réflexion sur un potentiel plafonnement des inscriptions d’étudiants internationaux dans les établissements postsecondaires du Canada.

Il a cependant pris le soin d’indiquer qu’il s’agissait d’une voie parmi tant d’autres à considérer pour régler la crise du logement.

«Il n’y a pas de solution magique. J’ai besoin d’utiliser chaque outil dans le système», a-t-il dit aux journalistes présents à Charlottetown dans le contexte de la Retraite du Cabinet fédéral.

M. Fraser a insisté que, «s’ils continuent à attirer un nombre record d’étudiants», les institutions et autres paliers de gouvernement doivent «également faire partie de la solution en veillant à ce [que les étudiants internationaux] aient un endroit où vivre.»

«La réalité est telle que nous avons des programmes d’immigration temporaire qui n’avaient jamais été conçus pour connaître une croissance aussi fulgurante en si peu de temps.»

Le ministre Fraser a également précisé que, contrairement aux résidents permanents, il n’y a pas de nombre maximum de résidents temporaires admis au Canada. La croissance de la population étudiante venant d’ailleurs a eu un impact sans précédent sur le logement, selon lui.

Précarité au Nouveau-Brunswick

La semaine dernière dans l’Acadie Nouvelle, nous nous penchions sur les cas d’étudiants internationaux de l’Université de Moncton qui peinent à se loger. Plusieurs finissent par quitter la province selon la présidente de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux de l’Université de Moncton, Jovial Orlachi Osundu.

De son côté, le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, affirme que malgré les défis, son institution réussit à combler les besoins des étudiants en matière de logement.

«L’an dernier nous avons réussi à répondre à la demande sur tous nos campus et nous avons confiance qu’il en sera de même pour cette année. Nous travaillons avec nos communautés et nous avons un service d’accueil dans tous nos campus pour accompagner nos étudiantes et étudiants tout au long du processus.»

Plus tôt cet été, tout comme l’année d’avant, l’université faisait appel à la communauté pour loger ses étudiants.

Malgré les «efforts appréciables» de l’Université de Moncton, Mme Orlachi Osundu considère tout de même que «les capacités d’accueil restent toujours inadéquates au regard des demandes croissantes [enregistrées].»

Cela dit, elle n’est pas en faveur d’un plafonnement des inscriptions d’étudiants internationaux, qui représentent un peu moins du 30% de la population étudiante de l’Université de Moncton. À son avis, il vaut mieux miser sur la construction rapide de nouveaux logements.

Même son de cloche du côté du PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Pierre Zundel, qui croit également que le gouvernement fédéral ferait fausse route s’il décidait d’aller de l’avant avec un plafonnement des inscriptions des étudiants internationaux. Il souhaiterait plutôt des «appuis agressifs à la construction et la conversion de logements.»

«L’idée de vouloir limiter le nombre de personnes qui viennent être formées au Canada, dont une grande proportion est intéressée de rester et d’intégrer des postes vacants, ne me semble pas optimale», indique-t-il d’entrée de jeu lors d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle.

«C’est certain que le logement est serré», admet-il.

Tout comme l’Université de Moncton, le CCNB fait donc preuve de créativité pour assurer que l’ensemble de sa population étudiante soit hébergée.

L’établissement mise sur des ententes de cogestion avec des propriétaires, la conversion d’espaces en logements abordables ainsi que la construction de nouveaux immeubles.

Environ la moitié des étudiants du collège sont issus de l’extérieur du Canada, selon les estimations du PDG, et ceux-ci ont tendance à demeurer au pays et intégrer le marché du travail, palliant ainsi la pénurie de main-d’œuvre.

«Je prends beaucoup de temps à parler à des chefs d’entreprise privée et à des organisations qui me disent quasi unanimement qu’ils vivent une pénurie de main-d’œuvre aiguë et que c’est le facteur limitant la croissance de leur entreprise et, dans certains cas, sa continuation.»

«Dans un contexte de pénurie aiguë de main-d’œuvre, essayer de maximiser le logement et l’immigration est une meilleure solution, ajoute-t-il. L’augmentation du parc locatif est limitée en partie par le manque de main-d’œuvre.»

Justin Trudeau s’exprime

En point de presse mercredi, Justin Trudeau a mis en garde la population par rapport aux boucs émissaires qui peuvent être blâmés pour la crise du logement.

Le premier ministre a plutôt mis l’accent sur la nécessité de collaborer entre différents niveaux de gouvernements et autres entités concernées pour trouver des solutions concrètes au problème.

«Ça ne sert à rien de blâmer une personne ou un groupe de personnes pour un problème qui se développe depuis des décennies au Canada» a-t-il dit, indiquant également que son gouvernement «comprend ce que vivent les Canadiens» et «se concentre sur des solutions réelles et non seulement sur des slogans et des mots à la mode.»

Il est toutefois demeuré flou quant aux pistes de solutions envisageables.

Monsieur Trudeau a évoqué les efforts de construction à la suite de la Seconde Guerre mondiale et au moment où la génération du baby-boom est sortie du foyer parental au tournant des années 1970 en guise d’exemples de moments où le Canada a su répondre à des demandes de logement historiques.

«Nous l’avons déjà résolue en tant que pays. Nous la résoudrons à nouveau», a-t-il affirmé concernant la crise de logement.

Précisions du ministère de l’Immigration

«Avec 800 000 titulaires de permis d’études actifs, il ne fait aucun doute que nous formons certaines des personnes les plus brillantes du monde. La valeur de cette formation est indéniable, mais avec un tel volume de demandes, un écosystème (évalué par certains à plus de 20 milliards $) a été créé et utilisé comme une opportunité financière lucrative», a indiqué par courriel la directrice des communications du ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Aissa Diop.

Les «incitations perverses» créées par le système pour les institutions doivent être l’objet de «discussions difficiles avec les provinces», estime-t-elle.

Le ministre Fraser a d’ailleurs indiqué dans son point de presse en début de semaine que l’existence de certaines de ces institutions canadiennes ne sert qu’à «faire du profit sur le dos d’étudiants internationaux vulnérables.»

Mme Diop précise donc que la mise en place d’un plafond servirait à s’attaquer à certains cas d’abus, mais qu’il fait partie d’autres options étudiées afin d’éventuellement «adopter une approche multidimensionnelle.»

«Nous devons également récompenser les bons acteurs, ajoute-t-elle, car le programme des étudiants étrangers a une grande valeur réelle».