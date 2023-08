Le district Nord-Est prêt pour la rentrée scolaire avec un gros nuage sombre en moins

Au bonheur de plusieurs et au désespoir de nombreux autres, c’est dans moins de deux semaines que les corridors des écoles primaires et secondaires de la province fourmilleront à nouveau d’élèves.

Toutes les directions des écoles du District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE) viennent de sortir de deux journées d’orientation. Cet exercice visait notamment à leur donner certaines consignes, à les outiller, mais surtout à les gonfler à bloc en prévision de la rentrée scolaire.

Cette énergie, les directions devront maintenant la transmettre à leur personnel dont la rentrée est prévue en début de semaine prochaine.

«L’idée, c’est de réactiver toutes nos troupes après le long congé estival. On veut que tout le monde soit en forme, motivé et prêt pour l’action», explique le directeur général du district, Marc Pelletier.

Dans quel état d’esprit entreprend-on cette rentrée? D’abord avec un certain soulagement maintenant que le spectre d’une grève des enseignants semble de moins en moins probable en raison de l’entente de principe survenue entre les parties plus tôt cet été.

«On a terminé la dernière année scolaire avec une incertitude, avec un nuage au-dessus de nos têtes qui laissait planer la possibilité d’une grève en septembre. Rien n’est encore définitif, mais tout le monde semble optimiste qu’un conflit sera évité», indique-t-il.

Son enthousiasme est également palpable au niveau éducatif alors que le district poursuit cette année son programme de l’école réimaginée, modèle d’enseignement qui mise sur le développement des compétences des jeunes selon leurs intérêts.

«On continue dans cette voie, soit de repenser l’expérience de l’école pour nos élèves. On est plus convaincu que jamais d’être sur la bonne piste. On ne peut plus enseigner, développer les compétences ou encore noter les jeunes de la façon traditionnelle. Le besoin de changement est criant», mentionne M. Pelletier, notant que l’expérience tentée jusqu’à présent est positive.

Cela dit, bien qu’il croit que la notation des élèves se doit d’évoluer, M. Pelletier avoue qu’il reste malgré tout beaucoup de travail de rattrapage à faire avec les matières de base, en raison des fermetures d’écoles pendant la récente pandémie.

«Les apprentissages ont été affectés, c’est clair. Ça s’est amélioré, mais si les gens pensaient que les effets négatifs de cette crise allaient disparaître en quelques mois seulement, ils se trompaient. Certains experts estiment que ça pourrait prendre des années», soutient-il.

Un peu moins, mais…

Au DSF-NE, on prévoit accueillir cette année un peu plus de 8700 élèves, soit sensiblement le même nombre qu’en 2022 à quelques dizaines près. Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais on pense connaître une légère diminution, peut-être une trentaine de moins que le total de l’an dernier.

«On s’approche tranquillement de la stabilité, ce qui est très encourageant lorsqu’on sait qu’il y a quelques années à peine, on perdait nos élèves à coup de plusieurs centaines à chaque rentrée», indique Marc Pelletier.

Le district a en effet connu des années où la perte était de 500 élèves et plus, soit l’équivalent d’une école entière en une seule saison. La perte de l’équivalent d’une classe est donc négligeable et beaucoup plus facile à digérer. Et avec l’immigration qui s’est accentuée dernièrement, on commence même au district à rêver d’une croissance.

Qu’à cela ne tienne, cette légère diminution aidera très peu le district avec ses problèmes de main-d’œuvre enseignant et non enseignant. Encore cette année, les défis sont grands.

«Pour l’instant, on a les effectifs qu’il nous faut, mais ça demeure plus fragile dans certaines portions du district que d’autres. Au niveau des enseignants brevetés par exemple, on a des gens toujours en attente d’un poste dans la Péninsule acadienne tandis que dans le Restigouche et dans Chaleur, c’est limite. On a très peu de jeu», explique M. Pelletier.

Ce qui l’inquiète aussi, c’est l’âge moyen des enseignants au district qui s’établit à 48 ans. Idéalement selon lui, la moyenne d’âge des enseignants devrait tourner autour de 36 ans, soit en milieu de carrière.

«On se retrouve avec énormément d’enseignants qui sont davantage en fin de carrière qu’au début. Cela signifie que d’ici cinq ans, de nombreux postes seront à pourvoir, surtout si notre population étudiante continue de se maintenir. Ce sera un défi énorme, car le sud de la province a besoin de beaucoup d’enseignants, tout comme la province voisine (le Québec) qui vient justement d’annoncer qu’il lui manque 8500 enseignants pour cette rentrée-ci», dit-il, notant que le recrutement risque d’être de plus en plus agressif.

Au niveau du personnel non enseignant, la situation n’est pas plus rose. La moyenne d’âge des chauffeurs d’autobus est de 55 ans; celle des concierges est de 60 ans.

Cellulaire en classe?

À l’heure où le gouvernement du Québec songe à restreindre l’utilisation des téléphones intelligents en classe, le directeur du DSF-NE ne prévoit pas, lui, mettre en place des mesures en ce sens dans ses établissements.

Marc Pelletier va même à contresens, en soulignant l’importance pour les jeunes d’apprivoiser les nouvelles technologies afin de ne pas être dépassé par celles-ci. Il préfère ainsi voir le téléphone intelligent – et jusqu’à un certain point l’intelligence artificielle (IA) – comme des outils plutôt que des ennemis.

«Ces outils prennent de plus en plus de place et ça ne va pas s’arrêter. Si on se met à résister, qu’on part en guerre contre eux à l’école, c’est perdu d’avance. Je crois qu’il ne faut pas se fermer à ces technologies, mais plutôt voir comment celles-ci peuvent être bénéfiques aux jeunes tout comme aux enseignants», dit-il, comparant cette situation à celle de l’arrivée de la calculatrice en classe par le passé.

Concernant la seule question de la présence du cellulaire en classe, M. Pelletier s’en remet au jugement des enseignants ainsi que des directions d’écoles à qui il laisse une certaine latitude pour encadrer leur utilisation.

«Selon la situation, c’est certain qu’un enseignant peut demander aux élèves de déposer leurs téléphones dans une boîte à l’entrée de la classe afin de conserver leur attention, tout comme on nous donne la consigne d’éteindre nos appareils avant un spectacle. À mes yeux, au lieu de bannir quoi que ce soit, je pense qu’on devrait plutôt s’attarder à développer une étiquette d’utilisation», soulève-t-il.