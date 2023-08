Politique 713: malgré les critiques, le gouvernement maintient ses changements

Le gouvernement fait quelques changements mineurs à la politique 713, sans toutefois rebrousser chemin. Les élèves trans et non binaires de moins de 16 ans auront effectivement besoin du consentement de leurs parents pour que l’école utilise leurs prénoms et pronoms.

Le ministre Bill Hogan a affirmé mercredi qu’il a «confiance» envers les changements apportés à la politique 713, sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Il affirme aussi que ce sera la seule politique que les districts scolaires pourront adopter, et qu’ils ne pourront pas utiliser leurs propres règles au sujet du respect des prénoms et pronoms.

Le gouvernement modifie aussi la politique pour clarifier que l’usage verbal d’un prénom choisi par un enfant trans ou non binaire en salle de classe ou lors d’activités parascolaires nécessite le consentement parental, même s’il ne s’agit pas d’un changement à son dossier d’élève.

Les travailleurs sociaux et les psychologues pourront aussi appeler les enfants de moins de 16 ans par le nom qu’ils ont choisi, et utiliser leurs prénoms. Le gouvernement évite ainsi d’obliger ces professionnels à briser leur code de déontologie.

Mais les enseignants et le reste du personnel éducatif devront continuer à mégenrer les élèves trans et non binaires de moins de 16 ans s’ils n’ont pas le consentement de leurs parents. «Mégenrer» désigne l’usage de pronoms qui ne concordent pas avec l’identité de genre d’une personne, comme par exemple le fait d’utiliser des pronoms masculins avec une femme transgenre.

Kelly Lamrock, le défenseur des enfants et des jeunes, a identifié plusieurs problèmes légaux avec la refonte de la politique 713.

Par exemple, il a affirmé que si le gouvernement veut encadrer le changement de nom des élèves LGBTQ+ mais pas ceux des élèves qui changent de nom pour une autre raison (ex: Robert qui veut se faire appeler Bob), il s’agit d’un exemple de discrimination.

Au lieu de rebrousser chemin, les changements annoncés par le ministre mercredi renforcent cette distinction. Selon Bill Hogan, la politique spécifiera maintenant quoi faire si un élève veut changer de nom pour des raisons d’identité de genre.

Le ministre Hogan affirme qu’il ne «sait pas» si le gouvernement s’expose à des poursuites en raison de ces changements.

«Je ne sais pas comment ça va se dérouler si ça se rend devant les tribunaux. Ça sera aux tribunaux de décider.»