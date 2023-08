Cap-Acadie: un propriétaire encourage l’adaptation aux changements climatiques

Paul Landry possède une maison au bord de la plage à Bas-Cap-Pelé. Depuis la tempête Fiona, il veut créer un regroupement de propriétaires qui souhaitent améliorer la protection de leur maison contre les conséquences des changements climatiques.

La tempête Fiona a déversé beaucoup d’eau sur les côtes du Nouveau-Brunswick en septembre 2022.

«Nous avons été épargnés, mais ç’a été le désastre autour de nous, se souvient un habitant de l’allée Ste Croix à Bas-Cap-Pelé, Paul Landry. Ç’a été la goutte qui a fait déborder le verre! J’ai pensé qu’il était temps de s’organiser au lieu de pleurer sur notre sort.»

C’est pourquoi il invite les propriétaires de Cap-Acadie à se regrouper. Il leur demande de s’inscrire en envoyant un courriel à l’adresse: lacotecoastline.capacadie@gmail.com. Il lancera ensuite l’association officiellement le 16 septembre.

Avant Fiona, M. Landry avait déjà subi des catastrophes climatiques. Il y a 13 ans, un ouragan a détruit un pan de l’enrochement de 15 pieds de haut construit entre sa maison et l’océan. Il a aussi perdu quatre pieds de terrain à cette occasion.

«J’ai reconstruit le mur tout de suite après. C’était très cher, la facture était assez surprenante, se souvient-il. Deux ou trois ans après, une autre tempête a provoqué l’éboulement des roches de mon voisin. Les murs seuls n’étaient pas une solution. Il fallait faire autre chose.»

Meilleures pratiques

M. Landry a donc cherché les meilleures pratiques pour minimiser les risques de dommages causés par les tempêtes.

«Mon enrochement a tenu le coup par la suite, parce que j’ai pris des mesures pour le solidifier, explique-t-il. On a créé une zone tampon sur le bord de l’eau où on a planté des plantes indigènes, pour que les arbustes créent des racines. On en a aussi planté sur le mur.»

Le retraité raconte qu’il a aussi changé d’attitude à propos des prévisions de tempêtes. Il assure se préparer dès la moindre alerte météorologique.

Le sexagénaire approuve également le Plan rural que le Village de Cap-Pelé (inclus dans la nouvelle Ville Régionale de Cap-Acadie) a adopté en 2019. Depuis, ses habitants ont l’interdiction de construire un bâtiment dans une zone d’élévation du niveau de la mer à moins de 4,3 mètres de la hauteur moyenne de l’eau.

«C’est un excellent travail pour faire comprendre aux gens que des normes doivent être respectées», commente M. Landry.

Ces règles concernent toutefois les nouveaux édifices seulement. Les propriétaires de bâtisses érigées avant leur existence s’adaptent aux changements climatiques comme ils veulent. M. Landry constate qu’ils sont nombreux à avoir fait des enrochements.

«Un regroupement permettrait un partage des meilleures pratiques», fait-il valoir.

Aide financière

L’ancien directeur de Patrimoine Canada pour les provinces de l’Atlantique pense aussi que son regroupement pourrait bénéficier de l’expertise d’organismes, comme Vision H2O et CLIMAtlantic.

«Le problème est qu’ils ne peuvent pas financer les initiatives de citoyens, relève-t-il. Nous allons pouvoir encourager les gouvernements à leur donner des subventions dans ce but.»

M. Landry est également surpris de l’absence d’incitatifs, comme des crédits d’impôt, pour encourager les propriétaires à s’adapter aux changements climatiques.

«J’entends des gens dire qu’il faut que nous assumions ces coûts-là, mais mon mur endommagerait la plage, qui est à tout le monde, s’il s’écroulait», déclare-t-il.

Le propriétaire évoque par ailleurs les propos du ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, qui a dit qu’il faudrait peut-être envisager le déménagement de communautés situées dans les zones à risque, après le passage de Fiona.

«Ça, ça ne va jamais se produire, croit M. Landry, dont la maison se trouve sur un terrain relativement épargné par l’érosion et les risques d’inondations, selon les cartes du gouvernement provincial. Si je la vendais, une demi-douzaine de Québécois et d’Ontariens viendraient acheter ma maison.»