Chasse à l’as: un gros lot de plus de 1 million $ à Edmundston

Une autre loterie chasse à l’as a atteint la barre du million $ au Nouveau-Brunswick. Après celle du Club VTT Chaleur à Petit-Rocher, mardi, le gros lot de la chasse à l’as de trèfle organisée au profit du Club VTT du Nord-Ouest devrait s’élever à 1 072 000$, mercredi prochain.

Selon l’un des organisateurs de cette loterie, Tony Dunphy, cette cagnotte dépasse largement les attentes du club de VTT qui avait comme objectif de récolter 250 000$ afin de financer l’achat d’équipement pour entretenir les sentiers.

«Une fois qu’on a eu l’argent nécessaire pour acheter notre “groomer” le reste, ç’a été un bonus.»

Le gros lot du dernier tirage du 23 août était de 978 194$. David Macfarlane, résident de la région d’Edmundston, a été l’heureux élu cette semaine, mais il n’a pu trouver le fameux as de trèfle qui l’aurait rendu quasi millionnaire. Il a tout de même mis la main sur un prix de consolation de près de 54 000$.

Il ne reste maintenant que 19 cartes dans le paquet à l’issue du plus récent tirage de mercredi.

Les ventes de la dernière semaine ont été de 269 770$ selon les organisateurs de la loterie, qui a lieu tous les mercredis soirs au Casino Grey Rock situé sur le territoire de la Première Nation Malécite du Madawaska.

L’organisme avait d’ailleurs déjà fracassé le record du plus grand montant d’argent amassé lors d’une activité du genre la semaine dernière (890 000$). Il appartenait auparavant au Refuge Madawaska qui, en 2018, a remis un gros lot d’environ 833 000$ à la personne qui avait pigé l’as de pique à l’époque.

L’argent récolté a déjà permis au club de faire l’achat d’une surfaceuse pour entretenir les sentiers lors de la saison hivernale. En plus d’avoir pu financer la réparation de sentiers, le groupe sera aussi en mesure de se procurer un tracteur afin d’assurer leur entretien tout au long de l’année.

Alors que l’argent amassé jusqu’à maintenant était destiné aux activités du club de VTT, le comité de la Chasse à l’as de trèfle a décidé de s’associer avec l’Atelier Tournesol, une organisation d’Edmundston qui veille à l’intégration des gens à besoins spéciaux. L’organisme recevra donc un pourcentage des ventes de la semaine qui seront réalisées par transfert électronique.

M. Dunphy confie que le fait de s’associer à d’autres causes a engendré un certain regain d’énergie chez les bénévoles impliqués dans cette loterie depuis le début.

«On commençait à se demander à quel moment ça allait finir, mais là on vient de prendre un deuxième souffle en décidant d’investir dans d’autres organisations communautaires comme l’Atelier Tournesol. On regarde même à nous associer avec d’autres organismes à but non lucratif qui auraient besoin d’aide dans la région du Nord-Ouest.»

«Maintenant, c’est bon que ça continue, car c’est bon pour nous et c’est bon pour nos nouveaux partenaires pour les aider à se trouver dans une meilleure situation.»

Le prochain tirage aura lieu le 30 août. Les billets sont vendus au coût de 5$ chacun, mais les gens peuvent en acheter trois pour 10$ ou huit pour 20$.