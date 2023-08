Edmundston rappelle à ses résidents de respecter les zones d’incendie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle – Atl

Le Service de sécurité incendie et la Force policière d’Edmundston ont décidé de mener une campagne auprès des citoyens afin qu’ils évitent de se stationner dans les zones réservées aux camions de pompiers.

Selon le capitaine Daniel Breau, responsable de la prévention au Service de sécurité incendie d’Edmundston, les automobilistes accaparent fréquemment ces zones ce qui vient gêner et ralentir le travail des pompiers.

«La problématique est récurrente. Il y a un laisser-aller et c’est dans la nature humaine. Il faut donc mettre un peu plus d’accent là-dessus et notre collaboration avec la Force policière d’Edmundston nous a permis de cibler certains endroits.»

«On a observé que ça se produit à des heures spécifiques dans certains endroits en particulier alors on va faire du renforcement dans les prochaines semaines en plus d’éduquer les gens à ce sujet.»

Pour M. Breau, les endroits les plus problématiques sont surtout près des commerces.

«Les gens vont souvent faire ça en allant magasiner. Ils vont se stationner en bordure du magasin pour aller chercher quelque chose rapidement à l’intérieur, mais un incendie, on ne sait jamais quand ça aura lieu. Quand on n’a pas accès à ce dont on a besoin à cause de ça, c’est là que ça devient problématique.»

Les pompiers sont tout de même parvenus à se débrouiller malgré tout jusqu’à maintenant, mais ils demeurent tout de même inquiets que ce ne soit pas toujours le cas.

«Nos camions prennent beaucoup de place. Par la suite, il y a l’entrée des gicleurs sur lequel il faut se brancher s’il y a un incendie pour pouvoir pousser de l’eau à l’intérieur du bâtiment. Souvent, il va y avoir une chambre électrique dans les environs. Le panneau d’alarme est aussi près de l’entrée principale. C’est souvent à ces endroits que vont être stationnés les véhicules.»

D’après Daniel Breau, ces véhicules qui font obstacle aux pompiers leur font perdre un temps précieux, ce qui pourrait augmenter les risques qu’une situation plus grave se produise éventuellement.

«On ne veut pas se rendre là. Ce sont des choses que les gens ne savent peut-être pas, mais on veut éduquer les gens avant d’en arriver là.»

Pour sa part, l’inspecteur Martin Perron, de la Force policière d’Edmundston, a indiqué que les policiers feront des patrouilles régulières au cours des prochaines semaines. Il a aussi confirmé qu’une personne qui ne respecte pas la zone d’incendie s’expose à une amende de 125$ et pourrait voir son véhicule être remorqué.