Le recours à des infirmières privées critiqué par le syndicat

Le syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B. affirme que bon nombre des infirmières immatriculées récemment travaillent probablement pour des entreprises privées, dont les services coûtent plus cher aux contribuables que les infirmières du secteur public.

Paula Doucet, présidente du SIINB, juge que ces infirmières sont plus coûteuses pour le trésor public que celles qui sont employées directement par les régies de santé.

Le syndicat a voulu remettre les pendules à l’heure: l’Association des infirmières et infirmiers du N.-B. (AIINB) a annoncé en juillet avoir battu son record. De décembre 2022 à mai 2023, 657 infirmières ont reçu leur immatriculation pour leur permettre de travailler au N.-B.

Selon le syndicat des infirmières, bien qu’il s’agisse d’une «bonne nouvelle», ces données peuvent être trompeuses puisque bon nombre de ces nouvelles immatriculations appartiendraient à des infirmières qui ne vivent pas au N.-B. et qui ne vont probablement jamais y travailler de façon permanente.

Selon Paula Doucet, présidente du syndicat, beaucoup d’infirmières qui travaillent pour des entreprises privées à but lucratif de l’Ontario et de la Colombie-Britannique se procurent ces immatriculations pour travailler au N.-B. pendant une certaine période.

Plusieurs hôpitaux au N.-B. font usage des services de ces entreprises, ce qui coûte très cher, selon elle.

Elle affirme que les infirmières qui travaillent au privé peuvent gagner environ 95$ l’heure, alors qu’une infirmière avec 25 ans d’expérience dans le système de santé public gagne 45$ l’heure.

«Nos infirmières se sentent dévalorisées, et elles partent pour aller travailler pour ces entreprises privées, où elles gagnent parfois le triple de ce qu’elles gagnent ici.»

Elle estime qu’il serait mieux d’investir dans la rétention des infirmières qui travaillent déjà au N.-B.

D’après Paula Doucet, plusieurs établissements de santé demeurent ouverts en raison de ces infirmières, dont l’Hôpital régional de Campbellton et le service d’urgence du CHU Dr.-Georges-L.-Dumont, entre autres.

«Plusieurs d’entre eux ne seraient pas ouverts sans ces infirmières d’agences. Je comprends, mais quel est le coût pour les contribuables?», se demande-t-elle.

Une mesure temporaire, selon Vitalité

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité, affirme que l’utilisation de ces «infirmières itinérantes» est nécessaire parce que la régie a besoin d’une aide immédiate.

«C’est un pansement que nous retirerons progressivement, et nous prévoyons réduire l’utilisation d’infirmières itinérantes au cours des deux prochaines années. Entre-temps, nous continuons à déployer d’importants efforts en matière de recrutement et de rétention.»

Un porte-parole du réseau Horizon, Kris McDavid, affirme que la régie a fait appel à 73 infirmières itinérantes en 2022-2023.

Il indique aussi que le réseau a directement embauché 367 infirmières immatriculées jusqu’à maintenant en 2023-2024.

Ni les régies de santé ni le gouvernement n’ont pu préciser combien coûtent les services des agences privées de services infirmiers. Vitalité dit être en négociations avec des entreprises qui offrent ces services, et dit ne pas pouvoir fournir d’estimations de coût pour le moment.

Sean Hatchard, porte-parole du ministère de la Santé, indique que les régies font appel à des infirmières itinérantes pour combler des postes lorsqu’aucune autre infirmière n’est disponible.

«Ces infirmières itinérantes sont généralement engagées lorsque la prestation des services de soins aigus risque d’être perturbée», dit-il.

L’Association des infirmières, pour sa part, affirme que sa mission est d’immatriculer des infirmières de la façon la plus efficace possible. Elle ne dispose pas de données sur les conditions d’emploi de ses nouveaux membres.

L’AIINB rappelle aussi que les régies ne sont pas les seuls employeurs d’infirmières au N.-B., et qu’on les retrouve aussi dans des foyers de soins et dans le programme extra-mural, en plus d’autres établissements qui offrent des soins de santé, dont les établissements d’enseignement et les centres correctionnels.