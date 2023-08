La pluie ne refroidit pas les ardeurs des amateurs de country à Dieppe

La pluie et le temps maussade n’ont pas refroidi l’ardeur des amateurs de musique country en fin de semaine à Dieppe. Près de 70 000 personnes vont franchir les tourniquets d’ici samedi soir pour cette deuxième édition du Festival YQM Country Fest.

Le menu était alléchant: Morgan Wallen, Ernest, Brett Kissel, Seaforth et Lauren Watkins jeudi, Mackenzie Porter, Eli Young Band, Russell Dickerson, Dustin Lynch, et Keith Urban vendredi, de même que Thomas Rhett, Cole Swindell, Gabby Barrett, The Washboard Union et Nate Smith samedi.

Madeleine Bourque, de Cap-Pelé, n’a pas raté une seule note du festival.

«Je voulais absolument voir Morgan Wallen. J’adore le country depuis l’âge de 12 ans. À Cap-Pelé, c’est ça que tout le monde écoute!», lance-t-elle avec enthousiaste.

Son amie Isabelle LeBlanc, s’était aussi déplacée pour voir et entendre Morgan Wallen.

«J’adore ce qu’il fait. C’est parfois du country, mais il peut aussi faire du pop. Je le suis depuis qu’il a commencé.»

Bob Léger est venu de Shippagan pour participer à cet événement qui semble en voie de devenir un incontournable au Canada atlantique.

«Les chansons de Morgan Wallen sont vraiment bonnes. Je suis un fan de country depuis ma jeunesse. Je me souviens que mes parents écoutaient du country dans la cuisine», explique-t-il.

Jenna Clark, de Halifax, a beaucoup apprécié son expérience.

«J’ai déjà vu Keith Urban à trois reprises et il est incroyable. Cet événement est incroyable. J’adore le fait qu’une petite communauté comme Dieppe puisse organiser un festival aussi gros.»

Certains, comme Brandon Jack, de Riverview, ont apprécié autant la musique que les différents camions de nourriture présents sur le site.

«Nous sommes ici pour nous amuser, comme tout le monde ici. J’étais à Cavendish plus tôt cet été et la température était pas mal plus chaude. Mais ce n’est pas grave, on s’arrange avec la pluie», lance-t-il dans un grand sourire.

Sa compagne Taylor Davis, de Fredericton, était du même avis.

«Morgan Wallen était incroyable et nous avons très hâte de voir Keith Urban et Thomas Rhett, même dans la pluie», souligne-t-elle.

«Je suis une fervente de musique country depuis que je suis jeune. J’ai découvert Morgan Wallen quand j’ai commencé l’université, il y a quelques années. C’est une musique qui met un sourire dans le visage de tout le monde.»

Le député de Moncton Est, Daniel Allain, est venu faire son tour.

«C’est une belle opportunité pour moi de découvrir une autre sorte de musique. Le country, c’est quelque chose qui n’est pas familier pour moi. Mais tout événement dans la région du Grand Moncton qui représente une aussi belle occasion de développement économique, je veux y prendre part», avance le politicien conservateur.

«Je félicite les organisateurs pour avoir fait confiance à notre région. C’est un succès incroyable. Ce genre d’événement est un véritable moteur de développement économique très important pour nous.»