Nouvelle-Arcadie résonne au son du bluegrass

Le 30e festival bluegrass de Rogersville est actuellement en cours jusqu’à dimanche.

Pendant que les amateurs de country sont à Dieppe jusqu’à samedi soir, les amoureux du bluegrass ont rendez-vous à Nouvelle-Arcadie, plus précisément à Rogersville, en fin de semaine.

À part les quelques tâches de dernières minutes, le co-organisateur du festival, Norman Roy, est prêt à faire face à la musique depuis jeudi. En fait, le site du festival est ouvert depuis dimanche, car un millier de roulottes ou autres logements mobiles étaient attendus sur place.

Selon Norman Roy, ce festival qu’il organise avec son frère Gilles a la particularité d’inviter des groupes de bluegrass américains. Cette année, il y en a deux: The Grascals et Authentic Unlimited.

D’après le site web du groupe The Grascals, Rogersville est le seul arrêt prévu jusqu’à maintenant au Canada pour l’orchestre de Nashville, Tennessee. Normand Roy indique que le groupe était déjà venu à Rogersville en 2011.

The Grascals a déjà partagé la scène avec des vedettes comme Dolly Parton, Hank Williams et Kenny Rogers. Il est devenu un habitué du Grand Ole Opry avec plus de 200 apparitions. Le groupe soulignera son 20e anniversaire d’existence en 2024.

«Il y a un autre gros orchestre qui vient des États-Unis, c’est Authentic Unlimited, mentionne le porte-parole du festival. Pour ceux qui connaissent le bluegrass, c’est le vieil orchestre à Doyle Lawson, une légende du bluegrass.»

Lui et son groupe étaient déjà venus à Rogersville en 2018. Depuis, la légende s’est retirée, mais trois des cinq musiciens sont de retour avec le nouveau groupe formé en 2022.

À l’instar du groupe The Grascals, ce sera la seule présence canadienne d’Authentic Unlimited au cours de 2023.

«C’est rare que ces orchestres jouent au Canada parce qu’il n’y a pas de gros festivals pour les amener, informe le co-organisateur. Les gens locaux ne peuvent pas aller aux États-Unis pour voir ces groupes. Ils n’ont pas besoin de se déplacer loin pour les voir, on les amène ici.»

À sa connaissance, les seuls autres festivals bluegrass d’importance se déroulent à New Richmond en Gaspésie, à l’Île-du-Prince-Édouard et deux en Nouvelle-Écosse.

«C’est nous autres qui sommes le plus gros dans les Maritimes, et même dans l’est du Canada, déclare Norman Roy. Le site de camping dont il est copropriétaire peut accueillir jusqu’à 1300 roulottes.

«Le monde se déplace de loin pour venir ici. On a du monde de New York, de Terre-Neuve, de l’Ontario. Ça vient de partout.»

«Il y a des festivals qui sont peut-être un peu plus gros dans l’ouest du Canada, mais c’est dans les centres-ville. Ils n’ont pas de camping», fait-il remarquer.

Des groupes de bluegrass du Nouveau-Brunswick et des autres provinces maritimes sont également présents en fin de semaine à Rogersville, dont High River, Moyenne Rig, Ray Legere & Accoustic Horizon, Bluegrass Diamonds, Bluegrass Unit, Blueroad, Shane Douthwright & The Vitruosos et Third Harmony.