Entente de principe à l’Université de Moncton

Une entente de principe en vue d’un nouveau contrat de travail a été conclue entre l’Association des employés de l’Université de Moncton – Personnel de soutien administratif et le personnel d’entretien et métier (AEUM) et l’administration de l’Université de Moncton, mettant ainsi un terme à un processus de négociation débuté en décembre dernier.

Pour le recteur et vice-chancelier, Dr Denis Prud’homme, «cette entente de principe sur cinq ans est le fruit de plusieurs mois de travail et je remercie les comités de négociation pour leur dévouement». Il ajoute «cette stabilité nous permet d’assurer une expérience étudiante de qualité et s’inscrit dans notre stratégie d’assurer un milieu de vie sain, stimulant et bienveillant à l’ensemble de la communauté universitaire».

Les membres de l’AEUM devront accepter l’entente de principe.

Pour sa part, l’administration de l’Université devrait être en mesure de soumettre l’entente pour l’approbation du Conseil de l’Université lors de sa prochaine réunion le 23 septembre 2023, à Edmundston.