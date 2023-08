La poursuite des Wolastoqiyik menace les propriétaires fonciers, martèle le gouvernement du N.-B.

Malgré ce qu’affirment les chefs Wolastoqey, le gouvernement du N.-B. insiste que les revendications territoriales autochtones menacent les terrains privés des propriétaires fonciers du N.-B. Le gouvernement dit vouloir «protéger les propriétaires fonciers».

Le gouvernement a déposé une motion en cour qui vise à «protéger» les propriétaires de terrains privés du N.-B. en modifiant la poursuite des Wolastoqiyik. Il leur demande d’exclure de façon spécifique les terres d’environ 250 000 propriétaires fonciers du N.-B. de leurs revendications territoriales.

La poursuite des six chefs Wolastoqey vise spécifiquement le gouvernement du N.-B., le gouvernement fédéral, Énergie NB, et plusieurs entreprises, dont bon nombre d’entreprises forestières.

Elle vise essentiellement à obtenir des dédommagements pour l’utilisation des terres ancestrales autochtones par la Couronne pour une grande étendue de terre qui représente à peu près la moitié sud-ouest de la province.

Cette étendue de terre comprend évidemment des centaines de milliers de demeures de propriétaires fonciers, mais les chefs Wolastoqey ont déjà affirmé qu’ils ne cherchent pas de dédommagements de la part de ces propriétaires.

On peut lire dans leur avis de poursuite qu’ils ne réclament pas de titres autochtones de manière à affecter les droits de propriété de tous les propriétaires fonciers qui ne sont pas déjà explicitement visés par le litige, comme le gouvernement du N.-B. et Énergie NB, par exemple. Ils qualifient les propriétaires fonciers de «strangers to the claim» (étrangers à la revendication).

Le premier ministre Blaine Higgs et le ministre de la Justice, Hugh Flemming, ont toutefois démenti cette version des faits plusieurs fois, et ont affirmé que les demeures des gens du N.-B. sont directement menacées par cette poursuite. Mais ils ont omis à plusieurs reprises d’expliquer cette conviction.

Pour tenter d’y voir plus clair, l’Acadie Nouvelle a consulté des correspondances entre avocats fournies par le gouvernement du N.-B.

Un avocat représentant la province et Énergie NB, Josh McElman, y explique que selon lui, l’avis de poursuite des chefs décrit leurs intentions par rapport aux propriétaires fonciers actuels, mais ne les engage pas à respecter cette condition à l’avenir.

«Les plaignants conservent la possibilité de faire de nouvelles déclarations quant à la signification de la revendication à l’avenir.»

Il écrit que les déclarations publiques des chefs Wolastoqey, comme quoi ils ne visent pas à s’emparer des terres des résidents du N.-B., n’offrent pas une «protection, une notification ou une participation adéquates» aux propriétaires fonciers du N.-B. qui seraient potentiellement impliqués dans ce litige sans le savoir.

Renée Pelletier, avocate des chefs Wolastoqey, a balayé cette suggestion du revers de la main, d’après les correspondances.

«Si votre position est que les plaignants essaient en quelque sorte de se réserver le droit de poursuivre les futurs [propriétaires] de propriétés non incluses dans la plainte, […] cette position est sans fondement», écrit-elle.

Dans sa lettre du 26 mai, elle explique que la certitude que le gouvernement provincial cherche à avoir par rapport aux propriétaires fonciers n’est «simplement pas possible» puisque le domaine de droit entourant les titres autochtones est encore en développement. Elle réitère aussi que la poursuite vise la Couronne, donc les gouvernements, et non pas M. et Mme Tout le Monde.

Le gouvernement du N.-B. et les autres parties défenderesses n’ont pas encore déposé leur défense en cour.

«Le gouvernement provincial prépare actuellement une défense contre la revendication générale de la Nation Wolastoqey, qui n’a pas encore été examinée par les tribunaux», a indiqué le gouvernement provincial jeudi.