Réseaux sociaux: le pape prône la vigilance contre la propagande et la division

Le pape François a mis en garde samedi contre le danger de réduire les relations humaines à «de simples algorithmes», tout en exhortant les législateurs à être vigilants contre la propagande «partisane» et la division sur les réseaux sociaux.

Dans un discours aux participants du Réseau international des législateurs catholiques, qui tenaient leur conférence annuelle dans la région de Rome, le souverain pontife a reconnu que les réseaux sociaux peuvent être un moyen d’aider les gens à réaliser qu’ils font partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes.

«En effet, c’est l’objectif déclaré de nombreuses plateformes de médias sociaux, et il est certain que beaucoup de bien se fait par ces moyens de communication», a déclaré le pape François.

Il a cependant souligné que la vigilance est nécessaire, «car malheureusement beaucoup de tendances déshumanisantes résultant de la technocratie se trouvent sur ces médias».

Le chef de l’Église catholique a cité la diffusion délibérée de fausses informations sur les gens, de fausses nouvelles et la promotion de la haine et de la division. Il a également décrié ce qu’il a appelé «la propagande partisane et la réduction des relations humaines à de simples algorithmes».

Un autre danger sur les réseaux sociaux est «un faux sentiment d’appartenance, en particulier chez les jeunes, qui peut conduire à l’isolement et à la solitude», a affirmé le pape.

Comme remède, François a préconisé une «culture de la rencontre authentique, qui implique un appel radical au respect et à l’écoute les uns des autres, y compris ceux avec lesquels nous sommes fortement en désaccord».