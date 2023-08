Acadie Stream: une communauté réunie par sa passion… pour une bonne cause

Acadie Stream, c’est l’histoire d’une communauté d’internautes qui se réunissent pour partager leur passion des jeux vidéos et du streaming, mais aussi pour récolter des sous pour une bonne cause.

La deuxième édition de cet événement a eu lieu en fin de semaine au Ceps Louis-J.-Robichaud, de l’Université de Moncton.

Un total de 31 instavidéastes se sont donné rendez-vous pour cette rencontre très attendue.

Tous ces créateurs de contenu ont fait de la diffusion en direct via la plate-forme Twitch.

Chacun avait accès à une équipe d’invités pour les épauler dans leur tâche de produire une dizaine d’heures de contenu en direct.

Des équipes de bénévoles (surnommés nounous) étaient attitrées à des streamers pour répondre à leurs besoins ou pour régler les problèmes techniques.

«On voulait faire un immense rassemblement de streamers, majoritairement d’ici en Acadie et du Québec», raconte Stéphan Bénard, porte-parole du comité organisateur.

Chaque participant avait des cibles à atteindre en termes de dons et l’ensemble des profits a été remis à l’Association de santé mentale du Canada.

Le total de 7000$ amassés en 2022 a été largement surpassé puisque l’événement a permis d’amasser plus de 12 000$.

«Ils voient à quel point c’est important, cette cause. Pendant la pandémie, beaucoup de ces instavidéastes sont devenus plus populaires. On a voulu faire un lien entre tous ces gens qui jouaient dans leur cave pendant la pandémie et leur permettre d’échanger avec d’autres passionnés», souligne Stéphane Bénard.

Le coprésident d’Acadie Stream, Andy Couturier, se dit heureux du succès de l’événement.

«Tous les médiums électroniques sont vraiment populaires. Les jeunes se détachent de plus en plus des médias traditionnels: la télévision et la radio. D’un clic de souris, ils peuvent aller voir quelqu’un qui est en train de faire quelque chose de dynamique en ligne», explique-t-il.

«C’est aussi l’idée d’avoir des gens qui te ressemblent et qui font des diffusions en direct. C’est facile de s’identifier à ça. Les gens sur stream sont plus naturels que ce qu’on peut retrouver dans les autres médiums.»

François Lafond: un passionné d’histoire

Détenteur d’un baccalauréat à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et d’une maîtrise de l’Université Laval, ce n’était qu’une question de temps pour que l’histoire et les jeux vidéo ne deviennent qu’une seule et même passion pour François Lafond.

Il possède sa propre chaîne, qui met en vedette son jeu favori, Kingdom Come Deliverance.

L’action se passe au 15e siècle en République tchèque, qui est à l’époque le Royaume de Bohême, qui est rattaché au Saint-Empire romain germanique.

«On est en pleine guerre civile entre la Hongrie et la Bohème. On joue un fils de forgeron qui se retrouve dans la ligne de feu des deux camps. Il est recueilli par le seigneur des lieux qui veut en faire un guerrier», explique-t-il.

«On vit donc le parcours d’un simple paysan qui ne sait rien faire, qui ne sait pas se battre. Il apprend à monter à cheval, à se battre avec des armes et à chasser ainsi que l’étiquette de la cour», ajoute l’instavidéaste québécois.

«Le jeu a été fait avec la collaboration d’archéologues et d’historiens pour rendre ça le plus réaliste possible.»

En plus de jouer, il commente et explique le contexte historique des personnages, en plus de répondre aux questions des gens

«C’est comme ça que je me suis démarqué dans le streaming, en amenant une vocation éducative à ma chaîne», précise-t-il.

Dans le quotidien, François Lafond est archiviste et gestionnaire de l’information pour une firme de consultants en gestion de l’information.

Sa passion pour les jeux vidéo remonte à sa plus tendre enfance.

«Je voyais mon père et les deux frères jouer à des jeux vidéo et je voulais les imiter. Mon père a acheté toutes les consoles. Encore aujourd’hui, même s’il approche l’âge de 70 ans, il joue encore», souligne celui qui habite présentement à Rivière-du-Loup, au Québec.

«On me voit dans des vidéos de famille essayer de jouer et pitonner sur la manette alors que je ne comprends pas trop ce que je fais», rigole-t-il.

«Finalement, ce ne fut pas juste une phase, ça m’est resté. J’ai aussi toujours été passionné par l’animation, le théâtre et l’improvisation.»

Il a découvert la plate-forme Twitch en regardant les diffusions d’un Youtubeur américain.

«Avec le temps, j’ai fini par me rendre compte qu’il y avait toute une communauté de jeux vidéo et de streaming. Je me suis inspiré de ce que les autres faisaient pour démarrer mon propre concept.»

Environ 75 personnes, dont 31 créateurs de contenus, ont participé à la deuxième édition de l’événement Acadie Stream. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette François Lafond est passionné par l’histoire médiévale. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

«Ça nous permet d’être nous-mêmes»

Plusieurs pensent que le milieu du jeu vidéo est essentiellement masculin. On a tous en tête l’image du geek barbu devant sa console gigantesque dans le sous-sol de ses parents.

Pourtant, un petit coup d’œil sur le plancher du Ceps Louis-J.-Robichaud révèle que plus de la moitié des adeptes sont des femmes.

Dans un coin, Alexandra Gauvin (alias Z K Chixx) s’éclate avec ses deux amies, Émily Richard et Kristina (qui préfère taire son nom de famille).

«Il y a quand même beaucoup de femmes dans la communauté du streaming. Honnêtement, je ne pourrais pas dire que c’est difficile de faire sa place», raconte la jeune femme de Shippagan.

«Beaucoup de gens pensent que le milieu du gaming est essentiellement masculin, mais je n’ai jamais senti que je n’avais pas ma place.»

La travailleuse sociale dans la vie de tous les jours consacre une trentaine d’heures à sa passion chaque semaine.

Ce n’est d’ailleurs pas d’hier que l’instavidéaste âgée de 29 ans patauge dans le milieu des jeux vidéo.

«Je me souviens d’avoir eu la console Super Nintendo quand j’étais jeune. J’ai eu toutes les autres par la suite, comme le Nintendo 64, le X Box et tout ça.»

Son jeu fétiche, c’est Valorant. «J’ai toujours joué à des jeux vidéos, et quand la pandémie est arrivée, je me suis acheté un ordinateur personnel (PC) et j’ai commencé à jouer en ligne.»

Un beau jour, elle décide d’essayer de diffuser du contenu en direct et de joindre l’utile à l’agréable. «Je voulais savoir ce que ça allait donner, une Alexandra qui stream. Deux ans plus tard, je diffuse du contenu en direct régulièrement et j’aime toujours ça.»

Alexandra Gauvin prend aussi le temps d’échanger avec ses amis, à travers une discussion hebdomadaire sur Internet.

«Je veux parler avec ma gang, pour voir comment ils vont, comment leur semaine s’est passée. Veux , veux pas, streamer, c’est surtout un échange entre plein de gens.»

Ses deux collègues n’ont pas hésité à franchir les neuf heures de route qui les séparent de Moncton pour se joindre à Z K Chixx.

Émily Richard (Mimi Riche), une étudiante en enseignement à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a grandi avec les jeux vidéos.

Comme plusieurs, sa passion est devenue véritablement sérieuse pendant la pandémie.

Kristina (Kristyy_B), qui travaille en administration pour une entreprise multinationale, ressemble aussi à un poisson dans l’eau devant son écran et son micro.

«Ça nous permet d’être nous-mêmes, de nous divertir et de passer des bons moments avec tous les amis qu’on rencontre en cours de route.»

Andy Couturier et Stéphane Bénard, du comité organisateur. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Environ 75 personnes, dont 31 créateurs de contenus, ont participé à la deuxième édition de l’événement Acadie Stream. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Nolan Ferguson en a plein son assiette

Entre son emploi de coordonnateur aux ventes chez Maisons Suprêmes, de Tracadie, son implication dans le hockey senior (il était préfet de discipline de la défunte ligue Acadie-Chaleur) et dans le baseball (il est statisticien des Alpines de Tracadie, de la Ligue de baseball de la vallée de Miramichi), Nolan Ferguson trouve quand même le temps de consacrer de nombreuses heures aux jeux vidéo chaque semaine.

Celui qui est connu sous le nom de Fergy Ferg est un adepte de jeux comme League Of Legends, Call Of Duty ou Valorant.

L’instavidéaste âgé de 27 ans retrouve avec plaisir ses adeptes et ses partenaires de jeu régulièrement.

«Au lieu de se rencontrer autour d’un feu comme on pouvait le faire avant, c’est sûr Internet que ça se passe. On se rencontre entre amis, on jase et on s’amuse avec quelques consommations!», rigole-t-il.

«J’ai toujours eu du plaisir avec les jeux vidéo. J’ai des frères plus vieux qui jouaient déjà quand j’étais jeune.»

Comme plusieurs autres, il a commencé avec la série des Super Mario Bros et Zelda, deux classiques des jeux vidéo.

En 2020, il décide de s’acheter un ordinateur et de jouer en ligne.

Il devient rapidement un habitué des conventions et des rencontres annuelles.

«Je connais tout le monde qui est ici. Au fil des ans, on a tissé des liens. Il y a quatre ans, j’étais un peu tout seul dans mon coin avec quelques amis. Il y a une communauté autour d’une même passion.»

Il dit passer 25 heures par semaine à créer du contenu en ligne et 15 heures à jouer.

Malgré tout, il n’a jamais songé à vivre de sa passion.

«C’est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices et c’est un monde plein d’incertitudes. Honnêtement, je ne pense pas que je ferai le saut. Il y a des côtés positifs, mais aussi négatifs, de l’insécurité financière», explique-t-il.

«Je ne pense pas que je pourrais sacrifier un emploi avec un salaire régulier avec les prix qui augmentent partout. C’est quand même important pour subvenir à nos besoins.»

Depuis quelques mois, il se passionne pour les jeux de survie, comme Raft.

«Tu commences sur un petit radeau dans l’océan et il n’y a rien autour de toi. Tu dérives et tu dois aller chercher quelques barils, des feuilles qui flottent sur l’eau. Plus tu avances, plus tu as des matériaux pour agrandir ton bateau, pêcher et survivre», raconte Fergy Ferg, avant de retourner à son écran.