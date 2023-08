Festival YQM, le succès d’un jeune Acadien

La deuxième édition du YQM Country Fest, en fin de semaine à Dieppe, constitue un second grand succès pour un jeune Acadien: Samuel Bourgeois. Le producteur de spectacles âgé de 24 ans raconte son début de carrière fulgurant.

Samuel Bourgeois est fier.

La deuxième édition de «son bébé», le YQM Country Fest, a attiré 20 000 spectateurs au site musiqART à Dieppe, trois jours de suite, du 24 au 26 août.

L’événement s’est bien déroulé malgré une météo parfois pluvieuse et une équipe de 300 employés et 200 bénévoles.

La première édition du festival, en 2022, avait rassemblé 20 000 spectateurs au même endroit, deux jours d’affilée.

«On a hâte de revenir en 2024 encore plus gros», s’exclame le producteur de spectacles.

Un jeune

Or, il a seulement 24 ans. L’énorme événement de musique country qu’il a créé a été son projet de fin d’études au programme de gestion et d’entrepreneuriat du Collège Oulton, à Moncton.

«Je suis un grand amateur de musique country et je voulais monter une affaire. J’ai mis ces deux éléments ensemble et ç’a donné un festival de musique country», explique M. Bourgeois.

Le Dieppois d’origine a remarqué que ses musiciens préférés oubliaient souvent de jouer dans les provinces maritimes. Il a donc eu l’idée de créer un rendez-vous pour eux et le public pendant une fin de semaine par an.

«La musique country résonne beaucoup dans la région, observe M. Bourgeois. La demande pour elle est extrêmement grande.»

Il lui fallait toutefois rendre concrète cette idée. Pour ça, il raconte être parti de rien sur un long parcours durant lequel il a fait des recherches et rencontré des mentors, comme dans un film hollywoodien.

«J’ai monté ce festival seul, s’enorgueillit-il. Je suis fier de dire que j’avais une vision. Beaucoup de gens m’ont dit que j’étais fou et que ce n’était pas réaliste au début, mais avec du temps, de la persévérance et la bonne équipe qui m’entoure, j’ai réussi.»

Un mentor

Le promoteur de spectacle, Mary Bourque, se souvient des visites de M. Bourgeois.

«Il avait 18 ou 19 ans. Il est venu me rencontrer dans mon bureau pour poser des questions. Je lui ai donné plein, plein d’informations sur la business. Je lui ai aussi dit qu’il était bâti pour ceci, à cause de sa manière de se comporter et de chercher des informations.»

M. Bourque détaille l’importance de connaître le contexte de l’industrie musicale et le jargon de ses membres à Nashville, le berceau de la musique country aux États-Unis.

«Il faut que tu comprennes ce dont ils parlent, parce qu’ils peuvent vite penser que tu es un gars pas sérieux qui kick des tires, illustre le quadragénaire. Je suis fier de Sam, parce qu’il a été très courageux d’approcher des investisseurs pour obtenir des millions de dollars dans un projet à haut risque.»

Celui qui a travaillé avec de grands artistes comme Francis Cabrel et Travis Tritt parle avec admiration du YQM Country Fest, dont la deuxième édition a eu Morgan Wallen, Keith Urban et Thomas Rhett à l’affiche.

«Ça fait deux ans, c’est beau, c’est gros, c’est awesome et ça fait des retombées économiques pour la région, fait valoir M. Bourque. C’est impressionnant que Sam ait réalisé son projet en moins de cinq ans. Il a eu de bons alliés, mais c’est lui qui a pris l’initiative.»

Une réussite

M. Bourgeois est parvenu à développer des relations avec des agents et des gérants de musiciens à Nashville.

«Je voyage deux ou trois fois par an pour les rencontrer et les convaincre de programmer leurs artistes chez nous, dit-il. Ils ont des exigences monétaires extrêmes et des conditions d’hospitalité. Les négociations peuvent durer des mois.»

Le jeune homme parvient toutefois à ses fins avec de plus en plus de facilité grâce au succès des deux premières éditions de son festival.

«Les artistes adorent jouer chez nous, alors des musiciens et des gérants nous appellent pour pouvoir le faire. Je suis extrêmement fier de ça», se félicite M. Bourgeois.