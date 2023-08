Oktoberfest des Acadiens: Bernard Frigault dit avoir conclu une entente hors cour

Selon des documents juridiques dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, Bernard Frigault, l’ancien directeur général et artistique de l’Oktoberfest des Acadiens, a décidé de contester son congédiement devant les tribunaux et d’exiger réparation.

M. Frigault, en réaction à l’article paru dans nos pages samedi, a rapporté dans les réseaux sociaux qu’une entente hors cour avait été conclue.

Disons d’emblée que M. Frigault et l’Oktoberfest étaient devenus indissociables. Certains diront même que l’Oktoberfest, c’était Bernard Frigault. Directeur général de l’événement dès la seconde édition, en 2011, il a réussi à faire du festival un événement bien établi et particulièrement couru.

Un festival de la bière dans un petit village de la Péninsule acadienne, en septembre, alors que la saison touristique se termine? Un tour de force, pour le moins.

Les états de service de M. Frigault et de sa conjointe (Marie-Josée Friolet), qui l’assistait dans ses tâches, n’ont pourtant pas empêché leur départ précipité. Que s’est-il passé?

Dans l’exposé de la demande déposé à la Cour du Banc du Roi, on peut lire qu’au cours d’une réunion convoquée par le conseil d’administration de l’Oktoberfest, le 30 août 2022, les deux organisateurs auraient «fait l’objet de commentaires négatifs et irrespectueux».

N’acceptant pas les propos «irrespectueux et harcelants» qui les visaient, le directeur général et son assistante auraient alors quitté les lieux. Peu de temps après, ces derniers auraient accepté, après sollicitation, de reprendre le travail pour garantir la tenue de l’Oktoberfest.

Quatre mois plus tard (le 21 décembre 2022), le conseil d’administration signifiait par écrit le congédiement de M. Frigault sur la base de trois motifs. On lui reprochait sa démission, en août 2022 (ce qui avait mis «en péril la tenue du festival»), certaines discussions avec des employés et fournisseurs qui leur annonçaient l’annulation de l’événement et un cas de «violence verbale» à l’endroit d’un fournisseur.

M. Frigault a dit rejeter ces motifs, qu’il juge entre autres «faux» et «inadmissibles».

Huit jours plus tard, la conjointe de M. Frigault, Marie-Josée Friolet, fut informée de son renvoi dans un courriel rédigé par une administratrice du festival.

«Sur papier, Bernard, et par conséquent toi également, n’êtes plus employés de l’Oktoberfest depuis le 20 décembre (2022)».

Dans l’exposé du demandeur, on apprend que ce congédiement est contesté parce qu’il «découle du fait qu’elle (Mme Friolet) est la conjointe du demandeur (M. Frigault)… Ce type de motif est anti-féminin et discriminatoire».

Chicane de clôture?

Les deux parties ne s’entendent pas sur la nature des conversations qui ont provoqué la rupture à l’issue de la réunion du 30 août 2022.

M. Frigault, selon les documents remis à la Cour du Banc du Roi, explique qu’une locataire de la municipalité, Nicole Haché, «avait l’habitude de faire la fête avec des invités dans son local durant le festival de l’Oktoberfest». Il rapporte que cinq administrateurs du festival faisaient partie de ce groupe.

Le local en question, parce qu’il se trouve dans l’édifice municipal, offrait à Mme Haché et à ses invités un accès privilégié au site de l’Oktoberfest parce qu’il leur évitait de franchir les entrées contrôlées.

Toutefois, les règles liées au permis d’alcool, exigeant que tout accès au site du festival soit contrôlé, M. Frigault, à l’approche du festival, dit avoir fait installer une «clôture temporaire», ce qui allait priver Mme Haché et les siens de l’accès dont ils avaient toujours bénéficié.

Le document soumis à la cour par la défense donne une différente version des faits.

Un conflit d’intérêts serait en cause. Durant la réunion du 30 août 2022, certains administrateurs auraient rappelé que le directeur général et son assistante sont propriétaires d’une compagnie de feux d’artifice. Le document passe les détails, mais il indique que les deux organisateurs auraient ensuite remis leur démission.

Le conseil d’administration de l’Oktoberfest dit avoir entrepris, par la suite, une «analyse des dépenses» qui lui a permis de relever certaines décisions prises sans son approbation par M. Frigault et Mme Friolet, entre autres la signature d’un bail, une augmentation de salaire accordée à Mme Friolet, de même qu’un paiement de 15 912$ à un oncle de cette dernière.

Vendredi, aucun document n’avait encore été déposé au Palais de Justice de Bathurst pour confirmer l’entente hors cour. En outre, aucune date d’audience n’était inscrite au calendrier des procédures, a rapporté le bureau de la Cour du Banc du Roi à l’Acadie Nouvelle.