UNI: faute d’employés, des succursales forcées de fermer leurs portes pendant des semaines

Si la transition que traverse UNI Coopération financière depuis quelques semaines met à l’épreuve la patience de plusieurs clients, elle affecte également le moral de ses propres employés.

Et les conséquences se font sentir à l’intérieur des succursales où l’absentéisme est en hausse. À preuve au Restigouche, la succursale d’UNI d’Eel River Crossing vient d’annoncer qu’elle fermait ses portes pour une durée de deux semaines – du 28 août au 8 septembre – en raison d’un manque de personnel.

Un avis en ce sens, affiché à l’entrée de la caisse ainsi que sur le site web de l’entreprise, suggère aux membres ayant besoin d’une assistance immédiate de se rendre à la succursale la plus près, soit celle de Campbellton.

Mais quelle est la cause de ce manque de manque de main-d’œuvre? Selon le PDG d’UNI, Camille Thériault, il s’agit d’une combinaison de plusieurs facteurs parmi lesquels l’accumulation de fatigue et de stress. Il ne nie pas que la grande majorité des absences sont liées de près à la transition actuellement en cours au sein de l’entreprise.

«Il n’y a aucun doute que plusieurs de nos employés ont vécu un épuisement et un stress depuis le début de la transition. Ils ont eu à composer avec de longues files d’attente et la frustration de nombreux clients. Tout ça peut devenir très difficile sur le moral à la longue», admet M. Thériault.

Il s’empresse d’indiquer que tout comme les clients, les employés sont au cœur de l’identité d’UNI et que cette situation est prise au sérieux par la direction.

Le fait que plusieurs employés n’ont pas (ou peu) profité de vacances cet été en raison de l’arrivée de la transition joue également dans la balance et pourrait avoir une incidence sur ces fermetures.

«On essaye de donner un peu de temps ici et là à notre personnel afin qu’il puisse se ressourcer», mentionne le PDG.

Ce que traverse le point de services du Restigouche n’est pas un cas isolé. Lundi, trois autres succursales vivaient la même situation, soit celles de Beresford, Cap Pelé et Saint-Léonard.

Selon M. Thériault, les fermetures temporaires affectent principalement jusqu’ici les plus petites caisses, soit là où le retrait d’un ou deux employés a une incidence plus déterminante sur le fonctionnement des opérations au quotidien.

«À certains endroits, comme c’est le cas ici, ça devient difficile d’offrir un service adéquat s’il manque quelques employés qu’à l’intérieur d’une succursale où on en compte une vingtaine», dit-il.

Celui-ci se garde également de prédire que le phénomène ne s’étendra pas à d’autres établissements au cours des jours et des semaines à venir.

«C’est très difficile de prédire ceci, car du jour au lendemain un employé peut arriver avec un papier du médecin. On ne sait donc pas ce qui va arriver. Ce que l’on espère, c’est que la transition continue de s’améliorer, ce qui enlèvera beaucoup de pression sur les épaules de nos employés», explique-t-il.

Pour le PDG, ces fermetures ne devraient pas ralentir la transition dans les régions touchées puisque les membres peuvent néanmoins se faire servir dans n’importe quelle autre succursale de l’entreprise.

Transition

Pour ce qui est de la transition comme telle, celle-ci se poursuit toujours. M. Thériault soutient que des progrès sont réalisés tous les jours, mais avoue qu’il y a encore quelques pépins qui empêchent l’entreprise de pouvoir pousser le fameux grand soupir de soulagement.

«La situation s’améliore, ça, c’est certain. Il y a encore des files d’attente oui, mais elles semblent moins longues que ce qu’elles ont été. On s’en va donc dans la bonne direction», dit-il.

Il note toutefois que l’arrivée de la fin du mois pourrait grossir ces mêmes files.

«On a beaucoup de personnes plus âgées qui sont moins habituées avec la technologie et qui préfèrent aller en personne en succursale pour payer leurs factures. Il se pourrait donc que les files soient un peu plus grandes cette semaine que lors de la semaine dernière», prévient-il.

Celui-ci se donne encore quelques semaines pour bien analyser et comprendre tout ce qui a plus ou moins bien fonctionné avec la transition. Il s’attend à dévoiler publiquement ses observations d’ici la fin septembre.