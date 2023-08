District scolaire francophone Sud: 803 élèves de plus qu’en juin dernier

Sur le bureau de Monique Boudreau, il y a trois boutons. Le premier dit: situation préoccupante, le second: situation alarmante et le troisième: situation catastrophique

À quelques jours de la rentrée, la directrice générale du District scolaire francophone Sud a déjà appuyé sur le premier bouton.

Le personnel enseignant et les chauffeurs d’autobus vont représenter un défi de taille cette année dans les 37 institutions du district.

Avec 803 élèves de plus qu’en juin dernier, il est facile de comprendre l’ampleur du casse-tête qui se présente à Monique Boudreau et son équipe.

Elle raconte qu’en seulement deux jours, la semaine dernière, le district a enregistré pas moins de 85 nouvelles inscriptions.

«Je dirais que c’est toujours préoccupant, même si on n’a pas à s’inquiéter au niveau des enseignants à court terme. Ce n’est pas comme si des élèves n’auront pas d’enseignant dans leur salle de classe la semaine prochaine», explique-t-elle.

Sauf que la situation force le district à procéder à des restructurations internes.

En conséquence, certains services ne pourront être offerts – comme le programme d’actualisation linguistique – parce que tous les postes ne sont pas pourvus.

«Ce qui est inquiétant, c’est surtout au niveau des suppléants. Si on a encore une grosse saison de grippe comme l’an passé, c’est là que ça deviendra plus compliqué», mentionne Monique Boudreau.

Une lueur d’espoir pointe à l’horizon

«Nous avons affiché 25 postes d’enseignants la semaine dernière et on m’a dit lundi que nous en avons déjà comblé une douzaine. Au moins, c’est encourageant.»

L’explosion démographique dans les centres urbains, comme Moncton, est évidemment responsable de ce besoin de main-d’œuvre spécialisée.

«C’est certain que si les choses continuent comme ça, il va nous manquer du personnel suppléant et du personnel enseignant. Nos listes ne sont pas complètement à jour parce qu’on comble des postes quotidiennement», constate la directrice générale.

«Mais on sait déjà que ça va avoir un effet sur notre liste de suppléants qui seront disponibles. C’est quelque chose qu’on va continuer de regarder de près.»

Les efforts de recrutement se poursuivent évidemment pendant toute l’année scolaire.

Du côté des chauffeurs d’autobus, le district cherche toujours à pourvoir 15 postes à temps plein. – Archives

Chauffeurs d’autobus recherchés

La situation est semblable du côté des chauffeurs d’autobus, alors que le district cherche toujours à pourvoir 15 postes à temps plein.

À cause de l’afflux de nouveaux élèves (et de l’ouverture de l’école Claudette-Bradshaw), on a dû ajouter sept routes, soit six à Moncton et une autre à Fredericton.

«On continue aussi toujours de ce recruter de ce côté. On s’attend également à offrir trois autres formations cette année, mais là aussi, on a encore des postes qui sont ouverts», précise Monique Boudreau.

Il manque notamment de suppléants à Fredericton, à Saint-Jean, à Oromocto et à Saint-Louis-de-Kent.

Ce qui signifie que certains trajets pourraient être annulés si on connaît une saison grippale coriace.

«Je dirais que la situation ressemble à ce qu’elle était l’année dernière, mais on essaie toujours d’être proactifs au niveau du recrutement. On a rarement vu une augmentation aussi grande et aussi rapide de la population,.C’est vraiment difficile de prévoir comment ça va se passer.»

Franchir le cap des 17 000

Au 28 août, un total de 16 908 élèves étaient inscrits dans les 37 écoles du district. On prévoit d’ailleurs franchir le cap des 17 000 au cours des prochaines semaines.

Un total de 2538 jeunes issus de l’immigration sont inscrits, soit une augmentation de 616 depuis l’an dernier.

Le nombre total d’élèves qui fréquentent les écoles du Grand Moncton a augmenté de 10% par rapport à 2022.