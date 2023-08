La charge de travail, un défi important pour les enseignants francophones du N.-B.

Le Congrès provincial de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) s’est ouvert dans la bonne humeur, mardi, à Caraquet.

En fait, c’était une forme de retrouvailles pour les enseignants puisque c’est la première fois depuis 2019 que ce congrès, tenu aux deux ans, a lieu en présentiel. Les congressistes étaient nombreux au coup d’envoi tenu mardi matin au Carrefour de la mer.

À une semaine de la rentrée scolaire, la nouvelle présidente de l’AEFNB, Stéphanie Babineau, trouve que ce congrès est une belle occasion de faire le plein pour la personne enseignante.

Lors de son discours d’ouverture, elle a offert trois images symboliques aux membres, celles d’une limonade sucrée, un hérisson et d’un télescope.

L’allusion à la limonade sucrée était pour remercier les membres de l’AEFNB dans leurs efforts de mobilisation du printemps dernier.

«Les enseignants et les enseignantes du Nouveau-Brunswick souhaitaient communiquer leurs inquiétudes et leurs inspirations. Nous l’avons fait de façon retentissante, avec dignité et solidarité», a-t-elle déclaré.

«Vous savez, dans le contexte politique actuel, il est possible qu’on ait ensemble à relever nos aiguilles pour défendre nos acquis, pour militer en faveur de l’avancement, que ce soit la politique 713, le dossier de la gouvernance scolaire, la place du français dans nos écoles ou la nécessité d’investir dans nos jeunes et nos infrastructures scolaires», a-t-elle relaté, en rapport à l’image de l’hérisson.

Faisant brièvement référence au budget du gouvernement provincial, elle a mentionné que le système scolaire «traînait de la patte» depuis plus d’une décennie et que l’indice du coût de la vie fait en sorte qu’il faut toujours faire plus avec moins.

«On dit qu’un hérisson adulte a environ 5000 aiguilles. Je me dis qu’avec 3000 membres de l’AEFNB, avec nos collègues de la NBTA et plusieurs partenaires, nous serons ensemble bel et bien capables, quand le temps sera opportun, de faire le dos rond et monter nos épines pour défendre nos droits, nos acquis et une éducation publique de qualité pour les enfants en Acadie», a-t-elle lancé.

L’image du télescope a servi à rappeler aux enseignants qu’il est temps d’entrevoir l’avenir. «Quels gestes doit-on poser aujourd’hui pour assurer une profession enseignante énergétique, certifiée, compétente dans 25 ans», s’est-elle demandée.

Invité à prendre la parole, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a fait remarquer qu’aucune nouvelle école n’a été construite dans la Péninsule acadienne depuis 20 ans. Il a toutefois reconnu que ce n’était pas nécessaire pour l’instant en raison de l’exode rural, «mais ça ne veut pas dire que nos écoles n’ont pas besoin d’être aux normes», a-t-il ajouté, avant d’être chaleureusement applaudi.

«On ne veut pas de nouvelles écoles, mais on en veut des bonnes», a-t-il précisé.

Le pêcheur, poète, chansonnier et comédien Donat Lacroix a reçu en mai le prix de mérite Ronald-LeBreton remis par l’AEFNB. Il a interprété Viens voir l’Acadie, mardi matin, au grand plaisir des congressistes qui l’ont ovationné. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif La présidente de l’AEFNB, Stéphanie Babineau, est enseignante à l’école L’Odyssée de Moncton. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

En poste depuis le 1er août

Stéphanie Babineau a été nommée présidente de l’AEFNB le 1er août. Ce qui la guide, c’est d’être à l’écoute des personnes enseignantes. «Tout de suite, avec les problèmes de recrutement, de rétention, avec la diversité dans nos écoles, c’est une richesse mais ça amène aussi des défis.»

Elle croit à l’importance de travailler avec le ministère de l’Éducation, les parents, les jeunes, pour outiller les enseignants et leur permettre de réaliser leur travail pour lequel ils ont été formés.

«Je pense que la charge de travail demeure le plus gros défi», a-t-elle dit au sujet de la prochaine année scolaire qui attend l’enseignant.

«Lorsqu’on regarde dans les écoles, le problème de recrutement fait en sorte que les enseignants qui ont de bonnes intentions ramassent une charge de travail qui ne leur appartient pas toujours, mais ils croient dans la nécessité d’offrir aux élèves un bon produit et une bonne expérience.»

Elle a fait remarquer que lorsque les enseignants ne sont pas remplacés et que des postes demeurent vacants pendant longtemps, des personnes qui ne sont pas toujours certifiées en enseignement se retrouvent en salle de classe.

«Ça veut dire que souvent, ce sont leurs collègues qui vont mettre la main à la pâte pour essayer d’aider, puis ça demeure un fardeau énorme», a informé la porte-parole de l’AEFNB.

Le congrès accueille plus de 700 membres de la profession. Il permet de poursuivre la formation professionnelle et continue des enseignants.

Divers ateliers et des conférences majeurs sont présentés au cours des deux journées.