Un «fonds d’épargne» pourrait servir à rembourser la dette

Une somme d’argent que le gouvernement a songé à investir dans des domaines comme le logement ou les soins de santé pourrait finalement être utilisée pour réduire la dette de la province, selon Ernie Steeves, ministre des Finances et du Conseil du Trésor.

Ernie Steeves affirme que le gouvernement n’a pas encore décidé comment dépenser l’argent du «fonds d’épargne Avantage Nouveau-Brunswick».

Essentiellement, le gouvernement a promis de calculer l’intérêt généré par 300 millions $ du trésor public et de le dépenser sur quelque chose à une date ultérieure, une manœuvre comptable qui a été critiquée par les partis d’opposition.

Lorsque le gouvernement a annoncé ce fonds en février, il a estimé qu’il rapporterait environ 13 millions $ par an.

Son objectif n’est pas clair, et le gouvernement a affirmé à la fois qu’il s’agit d’une façon de favoriser la croissance économique et la viabilité de la province, qu’il servira à améliorer la qualité des services offerts à la population, et qu’il pourrait être utilisé pour financer des initiatives de logement abordable ou de prestation des soins de santé.

«Ça ira à différents endroits. C’est pour l’avenir, donc ça ira où on en a besoin, donc dans six mois, ça pourrait être le logement comme ce l’est actuellement, ou la santé», a affirmé le ministre Ernie Steeves il y a six mois, lorsqu’il a annoncé cette initiative.

Lundi, le ministre a toutefois laissé planer une autre possibilité: celle d’utiliser cet argent pour réduire la dette publique.

«Pour l’instant, ça reste en place. Et vous savez, avec un peu de chance, [on] remboursera la dette. […] Il y aura d’autres dépenses qui arriveront dans l’avenir.»

On lui a rappelé qu’il avait annoncé que ce fonds allait être utilisé pour investir dans des domaines où les besoins se faisaient sentir.

Ernie Steeves a répondu que le gouvernement a déjà investi dans le logement et la santé.

«S’ils ont besoin de plus [d’argent], et que c’est de là qu’on a besoin de puiser, on le fera.»

Le gouvernement a annoncé lundi que la dette nette diminue et qu’elle devrait atteindre 11,7 milliards $ cette année fiscale

«Le Nouveau-Brunswick affiche actuellement la dette nette prévue par habitant la plus faible à l’est de la Saskatchewan», peut-on lire dans un communiqué de la province.

Décevant, selon un économiste

L’économiste Pierre-Marcel Desjardins a déjà affirmé que ce genre d’épargne pouvait être «intéressante», mais que tout dépend de l’utilisation des fonds.

Il se dit déçu de la possibilité que le gouvernement utilise cet argent pour rembourser la dette.

«On est dans une situation fiscale extrêmement avantageuse et on sait qu’on a des problèmes majeurs. Je pense en particulier au logement. C’est un gouvernement qui semble allergique à venir de l’avant avec des initiatives stratégiques et je trouve ça extrêmement décevant de la part du gouvernement.»

Pierre-Marcel Desjardins affirme que la création de ce fonds donne l’impression que le gouvernement tente de réduire l’ampleur de la pression publique qui demande des investissements.

«C’est plus du spin et de la communication qu’une saine gestion des finances publiques.»

Un «subterfuge politique»

Lorsque le fonds a été annoncé, les partis d’opposition ont affirmé qu’il ne s’agissait de rien d’autre qu’une tentative du gouvernement de détourner l’attention de ses grands surplus.

Le député libéral René Legacy avait qualifié ce fonds de «show de boucane», en expliquant qu’il s’agit d’un exercice comptable que les gouvernements pratiquent déjà. Il avait l’impression que le gouvernement allait finir par utiliser cet argent pour réduire sa dette.

Lorsque le ministre a suggéré cette possibilité lundi, le député libéral n’a pas tardé à réagir. Il affirme que ce fonds n’était qu’une «excuse pour stationner un gros montant d’argent» et que le gouvernement n’a «pas de plan».

«J’ai trouvé ça très faible comme réponse, de dire qu’on le mettra sur la dette ou n’importe quoi. On entend tellement de besoins dans le système tout de suite, et j’ai hâte d’aller à l’Assemblée pour poser des questions. J’ai vraiment l’impression qu’on n’y a même pas mis de pensée.»

David Coon, chef du Parti vert, estime que ce fonds n’est qu’un «subterfuge politique».

«Pour assurer la viabilité à long terme de la province, il faut un investissement aujourd’hui – pas dans l’avenir – dans le logement abordable, la santé, l’éducation. Mais chaque année, le premier ministre paie l’excédent aux grandes banques, c’est ça le problème.»