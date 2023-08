Codiac Transpo bonifie ses services à Moncton et Dieppe

Les services de transport en commun seront bonifiés à Moncton et Dieppe dès dimanche.

Les deux municipalités ont annoncé une augmentation du nombre de trajets effectués par les autobus de Codiac Transpo sur leur territoire respectif.

Des circuits seront renforcés pour mieux répondre à la demande aux heures de pointe. On offrira également davantage de service et soirée et pendant les fins de semaine.

La Ville de Riverview n’avait pas de changements à annoncer au niveau de l’offre sur son territoire au moment d’écrire ces lignes.

Les trois villes voisines contribuent financièrement au fonctionnement d’une même société de transport en commun, soit Codiac Transpo. Cependant, elles font des choix de manière indépendante en ce qui concerne les circuits sur leur territoire et sont responsables de fournir les ressources nécessaires afin que ceux-ci soient fonctionnels.

«Depuis quelques années, on tente de reprendre le niveau de service qu’on avait avant la pandémie, et là, c’est fait», laisse tomber la directrice des communications de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc.

«Pour l’instant, on est presque au maximum en ce qui concerne offrir de nouveaux trajets avec notre flotte actuelle, affirme-t-elle. Si on veut ajouter de nouvelles lignes ou offrir plus de services, ça va prendre de nouveaux autobus.»

Mme LeBlanc indique que les services de transports publics de Moncton sont présentement à l’étude et que l’ajout relativement récent de boîtiers de péage électroniques aux autobus permettra de mieux comprendre les habitudes des usagers et, donc, de répondre plus efficacement à leurs besoins.

Elle considère qu’avec la croissance marquée de la ville la plus populeuse du Nouveau-Brunswick, qui est portée à se densifier, le transport en commun, en plus d’autres types de transports actifs (vélo, marche, etc.), jouera un rôle de plus en plus grand dans les déplacements des citoyens.

De son côté, la Ville de Dieppe annonce une offre censée dépasser celle de la pré-pandémie, avec des circuits d’autobus en service sept jours sur sept. La municipalité estime que ses trois lignes d’autobus seront actives pour une durée totalisant environ 300 heures par semaine.

Une consultation publique sur l’ajout d’autres trajets aura lieu au cours des mois à venir.

«En optimisant le service de transport en commun, on vise à offrir aux résidents une alternative à l’automobile qui est abordable et fiable pour leurs déplacements», a indiqué par voie de communiqué le directeur de la mobilité urbaine de la Ville de Dieppe, Jérémie Aubé.

Dieppe offre également des passes jeunesse à ses résidents de moins de 18 ans, permettant à ceux-ci de voyager gratuitement à l’intérieur des limites de la ville.

Dans le cadre d’un projet pilote qui roule toujours, la ville francophone offre aussi un service de transport à la demande gratuit à ses citoyens. Les trajets sont déterminés selon leurs besoins ponctuels.

Quant aux aînés, ils peuvent voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau de Codiac Transpo tous les mercredis.