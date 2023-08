Le Centre Maillet contrôle désormais sa destinée

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Après avoir mangé son pain noir pendant quelques années, le Centre Maillet est maintenant en voie de se développer davantage. En plus d’avoir reçu un financement gouvernemental de plus de 1,5 million $, le centre est dorénavant propriétaire de l’édifice qui l’abrite depuis plusieurs années.

C’est lors d’une annonce de financement des gouvernements fédéral et provincial, que l’on a confirmé que la province du Nouveau-Brunswick a laissé aller l’édifice se situant dans le secteur de Saint-Basile, à Edmundston, pour la somme symbolique de 1$.

Les administrateurs du centre sont donc propriétaires des lieux depuis le 18 août. Par conséquent, le Centre Maillet a pu confirmer le financement reçu de l’APÉCA (450 000$) de Patrimoine canadien (700 000$) et de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick (450 000$).

Avec la contribution de la Ville d’Edmundston et ses propres fonds, le centre communautaire dispose de 1,8 million$ afin de réaliser divers projets.

Selon la présidente du conseil d’administration de Maillet, Michelle Sirois, ces fonds serviront à réparer la toiture de l’édifice, installer un système de gicleurs, et réaliser certains changements afin de respecter certaines normes et rendre les lieux plus accessibles et sécuritaires.

D’autres projets qui ne sont pas inclus dans cette étape, soit le remplacement de fenêtres, l’installation d’un ascenseur, l’aménagement d’autres locaux et la modernisation de l’auditorium, sont aussi dans la mire des administrateurs de Maillet.

Un édifice qui était menacé de fermeture

La présidente du Centre Maillet reconnaît que l’édifice communautaire, qui célèbre ses 60 ans d’existence, ne l’a pas toujours eu facile. Il y a même eu des menaces de fermeture il y a quelques années.

Depuis, Michelle Sirois raconte que des locataires se sont regroupés autour du conseil d’administration afin de trouver des solutions.

«On a eu recours à plusieurs ressources. On a visité d’autres endroits qui ressemblaient au Centre Maillet pour trouver une façon de fonctionner par soi-même. De là on a pris le même modèle de structure et on a commencé avec ça.»

Selon elle, la communauté a également eu un rôle à jouer dans la promotion du centre.

«(À l’époque) les gens ne semblaient pas au courant de ce qui se passait au Centre Maillet. On a eu plusieurs rencontres avec René Arseneault et des représentants du ministère des Transports et de l’Infrastructure. On a eu des représentants de la Ville d’Edmundston qui sont venus voir. Le recrutement s’est fait comme ça. On a invité les gens à venir visiter lors de portes ouvertes. Je pense que beaucoup de gens étaient surpris de voir tout ce qui se passait.»

Évidemment, l’âge de l’édifice, qui a notamment servi d’école avant d’être un centre communautaire et culturel, a apporté son lot de défis, estime Mme Sirois. Cependant, comme celui-ci était la propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick jusqu’à tout récemment, il était difficile de dénicher du financement afin de développer des projets d’amélioration.

«On a fait plusieurs démarches pour investir dans l’infrastructure, mais notre embûche était que nous n’étions pas propriétaires de l’établissement. Même par le passé, on s’est rendu compte que c’est souvent ça qui revenait (…) On a donc pris le chemin vers l’appropriation de l’édifice.»

Notons que l’édifice compte actuellement 45 locataires, composé de divers organismes communautaires, culturels ou sportifs. Divers services professionnels sont aussi offerts à l’intérieur des murs du Centre Maillet. On estime que de 800 à 900 personnes gravitent autour de l’établissement sur une base hebdomadaire.

«Dans le Madawaska-Restigouche, il n’y a pas un toit comme ça qui regroupe autant d’organismes communautaires, à but lucratif et d’activités comme de la danse, des cours de peinture, etc.», a mentionné le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.