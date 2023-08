Le centre-ville de Moncton «retrouve son mojo» après la pandémie

La pandémie de COVID-19 a vidé le centre-ville de Moncton de ses travailleurs et de ses visiteurs à partir de mars 2020. L’endroit a retrouvé sa vitalité après la levée des mesures sanitaires, même si son visage a un peu changé.

«Malgré les employés qui continuent à travailler chez eux, il y a beaucoup d’intérêt à investir dans le centre-ville de Moncton, qui est toujours un endroit attirant. C’est important d’encourager ça», soutient John Wishart.

Le directeur de la Chambre de commerce du Grand Moncton pense que l’économie du cœur de la cité du sud-est a encore besoin de soutien.

La Chambre de commerce du Canada a classé les grandes collectivités du pays en fonction du taux de retour au bureau des employés qui y travaillent. Le centre-ville de Moncton se classe 33e sur 55. Il y a 24% d’adultes en moins qui s’y rendent pour gagner leur vie par rapport à janvier 2020.

Cette proportion s’est toutefois améliorée depuis avril 2020, où il y avait 59% d’employés en moins qui se rendaient à leur bureau au cœur de Moncton par rapport à janvier 2020.

La tendance a été la même dans la province, selon Statistique Canada. La proportion de personnes qui travaillaient la majorité du temps chez elles était de 6% en janvier 2020. Elle est passée à 37% en avril de la même année, puis à 16% en avril 2022.

Bref, la révolution durable du travail à distance n’a pas eu lieu, même si des employés passent plus de temps à domicile.

Travail hybride

«Le travail hybride est une pratique qui s’est enracinée au Nouveau-Brunswick chez beaucoup de grosses et de petites entreprises, constate M. Wishart. C’est quelque chose que les salariés réclament maintenant qu’ils s’y sont habitués pendant la pandémie. C’est une façon de les retenir.»

C’est aussi le cas dans la fonction publique fédérale. Depuis mars, le travail hybride y est la norme. Ses administrateurs doivent mettre en œuvre une exigence minimale de deux à trois jours par semaine au bureau pour tous les fonctionnaires.

La Ville de Moncton permet à ses salariés de faire un peu de travail hybride sur une courte période (moins de deux semaines d’affilée). Depuis la COVID-19, elle fait par ailleurs en sorte qu’ils travaillent leurs 35h ou 40h hebdomadaire en quatre jours plutôt qu’en cinq.

«La pandémie a commencé en mars 2020 et dès la fin juin 2020, presque tous nos employés étaient de retour au travail sur place», fait toutefois valoir sa directrice des communications, Isabelle LeBlanc.

Entre le centre-ville de Moncton et celui de Dieppe, le stationnement devant les bureaux de la Banque TD reçoit à nouveau beaucoup de voitures aussi, même si quelques places restent vacantes. Il était presque vide en 2021.

«Le retour des employés est positif, parce qu’ils ont tendance à dépenser pendant leur pause dîner et leurs pauses café», commente M. Wishart.

Il se réjouit également de l’édification d’habitations au centre-ville, qui compensent les pertes de travailleurs dans les bureaux par l’ajout d’habitants.

«La construction de logements au centre-ville va bon train et il y a des projets immobiliers importants qui se préparent pour densifier grandement ce secteur de la municipalité», confirme Mme LeBlanc.

Voyageurs de retour

Les voyageurs sont en outre revenus au centre-ville de Moncton, qui a beaucoup souffert sur ce point pendant la pandémie.

Le nombre de chambres louées par les hôtels a diminué de 60% en 2020 par rapport à 2019 à Moncton et à Dieppe, alors que la diminution était de 10% à l’échelle provinciale, selon le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.

En 2022, les hôtels de Moncton et de Dieppe ont loué presque le même nombre de chambres qu’en 2019. De janvier à juin 2023, ils en ont même loué davantage que sur la même période un an plus tôt.

«Les hôtels ont fait un assez bon retour à la normalité. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent et la peur de se déplacer semble s’être dissipée», observe M. Wishart.

La Ville de Moncton constate aussi le retour des touristes. Elle rapporte par exemple une fréquentation record au musée Resurgo pour le mois d’août, avec 3809 visiteurs.

Centre événementiel

«Les événements se sont déroulés comme avant la pandémie, ajoute Mme LeBlanc. L’organisme Moncton Centre-ville a même créé deux nouveaux festivals, soit le Festival international d’amuseurs publics et le Festival international de peinture de rue.»

Elle rappelle également la tenue de grands événements cette année: le championnat mondial de hockey junior et le spectacle de Guns N’ Roses, par exemple.

«C’est le premier été qui ressemble à l’âge d’or de Moncton, quelques années avant la pandémie, avance même M. Wishart. La ville commence à retrouver son mojo en tant que centre événementiel.»

Mme LeBlanc note que les restaurateurs et les commerçants affirment vivre une bonne saison.

«Dans le secteur de la restauration, il y a à boire et à manger, nuance M. Wishart. Il y a davantage de personnes qui vont dans les restaurants, mais ils subissent d’autres pressions que le manque de clients, comme l’inflation et le manque de main-d’œuvre. Certains n’ouvrent donc pas le lundi.»