Le N.-B. tient maintenant compte du changement climatique dans la gestion des forêts

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick affirme qu’il tient compte pour la première fois des risques liés aux changements climatiques en élaborant la stratégie de gestion forestière à long terme de la province.

Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, a souligné mercredi aux journalistes que les changements climatiques devraient accélérer le déclin du sapin baumier.

Il a indiqué que pour protéger cette essence forestière, le gouvernement plantera un mélange d’épinettes blanches, noires et rouges, ainsi que de plus petites quantités de pins blancs, rouges et gris.

Le ministre Holland affirme que le gouvernement consacrera aussi davantage de zones à la conservation, tout en gardant à l’esprit les avantages économiques des forêts.

Il affirme que le Nouveau-Brunswick a augmenté sa production de sirop d’érable et le gouvernement défend les intérêts des propriétaires de boisés privés, entre autres stratégies, pour tirer davantage de bénéfices du secteur forestier.

Le Nouveau-Brunswick exporte pour 2,8 milliards $ de produits forestiers par année, et cette industrie contribue pour 1,5 milliard $ par année à l’économie de la province.