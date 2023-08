L’érosion menace une rue résidentielle en plein coeur de Caraquet

La rue Foley à Caraquet est-elle condamnée à disparaître?

Qui s’y promène, aux beaux jours d’été, découvrira un coin paisible et agréable. L’endroit compte sept résidences. Cinq d’entre elles sont adossées à la falaise. Dans la plupart des cas, la cour arrière n’existe plus.

À très brève échéance, cette rue pittoresque est menacée par l’érosion du littoral. Le cap, de sable et de gravier, est friable. Sur la pente, des plus abruptes, de grandes portions de pelouse n’attendent que la prochaine tempête pour être avalées par les vagues.

L’érosion côtière est un cycle sans fin. De quoi rendre presque banal l’emploi du mot «urgence». De plus, la prochaine saison des ouragans, du côté de l’Atlantique, s’annonce «désastreuse», selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

À l’est, la rue Foley descend vers la baie. De ce côté, une longue jetée de pierres s’avance dans la mer pour créer une anse sablonneuse. Celle-ci a été construite dans les années 1990, alors que la municipalité souhaitait aménager une plage publique digne de ce nom.

De ce côté, la maison qui termine la rue est dans une situation hautement précaire. Les prochaines tempêtes automnales pourraient compromettre sa stabilité.

À l’évidence, des travaux s’imposent. L’un des résidents, rejoint par téléphone, a laissé savoir à l’Acadie Nouvelle qu’il n’entendait pas rester les bras croisés. Dans quelques semaines, un entrepreneur de la région viendra réaliser chez lui des travaux majeurs: presque 500 tonnes de roche.

L’élévation du terrain (plus d’une dizaine de mètres) compliquera les travaux. Et qui dit travaux complexes, dit travaux coûteux.

L’affaire risque de s’élever à 50 000$. Une autre solution? Le déménagement de la maison. Mais l’idée ne semble pas viable. Elle impliquerait l’achat d’un autre terrain, des travaux de terrassement, une nouvelle fondation, etc. L’achat d’un lot résidentiel, à lui seul, pourrait excéder le coût de l’enrochement.

Qui doit faire quoi?

Il incombe aux propriétaires de protéger leur coin de terre, mais pour certains, le prix à payer semble trop élevé. Comme on parle ici de propriétés privées, les gouvernements peuvent-ils intervenir?

En définitive, les zones côtières ont leur zone d’ombre. Cependant, le temps presse dans le cas qui nous occupe. Novembre et ses hautes marées arrivent.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a confirmé à l’Acadie Nouvelle, mardi, que des discussions avaient déjà réuni la municipalité et les résidents de la rue Foley. Tous sont en quête de solutions.

«Il y a trois volets à ce dossier-là, a-t-il indiqué. Le premier, c’est un incident provoqué par des employés de la ville, l’an dernier. Alors qu’ils nettoyaient nos bornes-fontaines, l’une des propriétés, du côté de la mer, a été endommagée. Nos assurances évaluent les dégâts.»

«Le deuxième, c’est l’érosion provoquée par la tempête Fiona en 2022. Le troisième, c’est le problème de la plage Foley. L’érosion des dernières années en a modifié la configuration. Depuis deux ans, l’accès à la plage s’est dégradé.»

La municipalité s’est entretenue avec l’institut de recherche Valorés et le ministère de l’Environnement «pour clarifier ça».

«On doit déterminer les causes, les problèmes et les solutions. Il y a un problème en bas de la butte (du côté est) et un autre du côté des résidences. […] On attend des réponses dès le début septembre des firmes Stantec et Roy Consultants.»

Le maire de Caraquet admet que les «résultats» doivent être produits «le plus tôt possible». Il croit aussi que la Véloroute pourrait être la réponse au problème. Une portion de celle-ci se trouve tout près (derrière la Place Caraquet). Il suffirait, pense le maire, de la «faire descendre, puis de la bâtir sur le cap». Cette éventualité pourrait ouvrir la porte aux subventions.

«Certains citoyens disent que cette rue ne devrait pas exister», a rapporté M. Thériault, qui voit cependant le problème de manière plus large. Caraquet est une ville côtière. Aujourd’hui, il est question de la rue Foley, mais l’érosion s’aggrave aussi ailleurs. C’est pourquoi la municipalité peut difficilement investir des fonds dans la protection des propriétés privées. L’impasse est à la fois éthique et pratique.

«On (la municipalité) n’a pas le sentiment qu’on en a les moyens, soutient le maire. Il faut déterminer quelles sont nos responsabilités, mais on n’a pas les moyens de « cabaner » nos côtes, à Caraquet.»

Les gouvernements provincial et fédéral, pour des raisons similaires, évitent de couvrir le coût des travaux de protection des côtes, sauf quand il s’agit de leurs propriétés.

La Société de développement régional (SDR) a déjà financé certains projets, mais à l’heure actuelle, elle «ne compte aucun programme particulier de financement de reprise après une érosion», a écrit Mary-Anne Hurley-Corbyn, du bureau du Conseil économique provincial, dans un courriel la semaine dernière.

L’Acadie Nouvelle a aussi contacté le ministère de la Sécurité publique pour savoir quelles politiques guident les interventions d’urgence lorsque des propriétés sont menacées par la mer. Mercredi, la réponse se faisait toujours attendre.