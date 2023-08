Mégasaisie à Tabusintac: un homme de 55 ans avoue tout

Après plus d’un an d’enquête, l’affaire de trafic de drogue qui a secoué la localité de Tabusintac, dans la Péninsule acadienne, a finalement trouvé son dénouement.

Rémi Duguay, un homme de 55 ans, a comparu en cour provinciale et a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui, mettant ainsi fin à une saga qui avait débuté en août 2022.

À ce moment-là, les regards s’étaient tournés vers Tabusintac lorsque la GRC avait annoncé l’arrestation d’un homme de 55 ans et la détention d’une femme de 25 ans après une enquête sur le trafic de drogue dans la région. Les deux individus, natifs de Tabusintac, avaient été appréhendés dans le cadre d’une opération menée par le Groupe provincial de réduction de la criminalité de la GRC, visant à démanteler un réseau de trafiquants opérant dans plusieurs régions, dont la Péninsule acadienne, Miramichi, la Première Nation d’Esgenoôpetitj et le Grand Moncton.

Lors des perquisitions qui ont suivi les arrestations, la police avait découvert d’importantes quantités de diverses drogues, notamment de la méthamphétamine sous différentes formes, de la cocaïne, du fentanyl, de l’oxycodone et de l’hydromorphone, ainsi qu’une somme d’argent conséquente et des objets liés au trafic de drogue.

Le 25 août, Rémi Duguay a plaidé coupable à l’accusation de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Le juge de la cour provinciale l’a condamné à neuf ans de prison, avec une déduction pour le temps déjà passé en détention préventive.

Le Groupe provincial de réduction de la criminalité de la GRC a salué cette condamnation comme une victoire majeure dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région.

Les accusations contre la femme de 25 ans, qui avait également été arrêtée dans le cadre de cette affaire, ont été finalement retirées par la Couronne.