Immigration Canada impose une amende de 30 000 $ aux Pêcheries LeBreton

Une entreprise de transformation des produits de la mer à Grande-Anse, les Pêcheries LeBreton, doit payer une amende de 30 000 $ afin de pouvoir continuer à embaucher des travailleurs étrangers temporaires.

Immigration et Citoyenneté Canada indique que les Pêcheries Lebreton ont fait insuffisamment d’efforts pour veiller à ce que leur milieu de travail soit exempt de mauvais traitement, d’agression sexuelle, de violence psychologique, d’exploitation financière ou de représailles.

Par conséquent, le ministère fédéral a imposé une amende de 30 000 $ à l’entreprise de transformation des produits de la mer, qui se situe à Grande-Anse dans la Péninsule Acadienne, le 23 juin.

Cette pénalité financière est la plus grande de toutes celles que le gouvernement canadien a données au Nouveau-Brunswick depuis 2017 en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires ou du Programme de mobilité internationale.

Toutefois, une entreprise en Nouvelle-Écosse a reçu une amende de 54 000 $ assortie d’une interdiction d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires pendant un an, en 2017. Une entreprise de l’Île-du-Prince-Édouard a eu la même interdiction pendant deux ans en 2018.

Version de l’entreprise

«La personne à la gestion des ressources humaines recrutait les travailleurs étrangers temporaires et s’occupait d’eux dans les maisons [mises à disposition par l’entreprise], explique l’un des propriétaires des Pêcheries LeBreton, Kathlin LeBreton. Ce n’était pas éthique et on ne le savait pas.»

Le responsable précise que l’employé aurait pu utiliser sa position pour user de représailles. Il ajoute que le problème date de l’exercice 2021-2022 et qu’il est réglé. Il précise qu’Immigration et Citoyenneté Canada a mis du temps à imposer sa pénalité.

«Il n’y a pas eu d’abus. Zéro!, assure M. LeBreton. Nous essayons de bien faire. Nous sommes respectables. La grande majorité de nos travailleurs sont heureux.»

Une employée temporaire étrangère de son entreprise, qui a désiré garder l’anonymat, a exprimé sa satisfaction. La femme originaire des Philippines (en Asie du Sud-Est) a affirmé que ses homologues se sentent comme elle.

«C’est une grande occasion pour nous d’être au Canada, dit celle qui a joint l’Acadie Nouvelle à la suggestion de son employeur. Le directeur et le superviseur m’ont beaucoup aidé à apprendre mon travail et ils nous traitent en égaux.»

Version d’une militante

Une membre du Madhu Verma Migrant Justice Centre, Tracy Glynn, déclare en revanche que son organisme soutient des travailleurs des Pêcheries LeBreton. Elle tait leur nombre, mais précise que leurs problèmes ne sont pas reliés à l’amende que doit payer l’entreprise.

«Des travailleurs ont été renvoyés dans leur pays tôt dans la saison parce que l’usine a arrêté de fonctionner, a-t-elle déclaré, en admettant que les Pêcheries LeBreton ont payé le transport comme elles en ont l’obligation. Ils ont l’impression que leur contrat n’a pas été honoré. Ils investissent tellement pour venir au Canada!»

Mme Glynn milite pour la disparition des visas de travail temporaire fermés. Ceux-ci placent les immigrants en situation de vulnérabilité par rapport à leur employeur en les empêchant de chercher un travail dans une autre entreprise.

Emploi et développement social Canada n’a pas pu répondre à l’Acadie Nouvelle avant l’heure de tombée.