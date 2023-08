Les fils de discussion sur Facebook ont repris à Belle-Baie

Après avoir adopté une politique linguistique qui fait du français la langue d’usage, la Ville de Belle-Baie vient de se doter d’une politique relative aux médias sociaux.

La mesure annoncée mardi s’est traduite par la reprise immédiate des fils de discussion sur la page Facebook de la municipalité de la région Chaleur.

L’administration municipale avait décidé en février dernier de suspendre temporairement les commentaires pouvant être laissés sur les réseaux sociaux en raison de propos haineux et menaçants ayant été véhiculés par plusieurs internautes.

L’utilisation du français dans l’appareil municipal avait alors déclenché une tempête linguistique et une campagne de dénigrement à l’endroit des élus qui se sont depuis estompées.

La Ville de Belle-Baie encourage ses citoyens à s’exprimer sur sa page Facebook afin de favoriser des échanges constructifs et d’intérêt public.

Afin d’éviter tout dérapage, la municipalité a toutefois mis en place plusieurs règles de bonne conduite et assurera une veille constante des réseaux sociaux.

Les messages de nature publicitaire ou commerciale ne pourront pas être partagés sur les plateformes de l’organisation.

Les propos disgracieux, offensants, injurieux, obscènes, diffamatoires, haineux, discriminatoires, malveillants, xénophobes, homophobes et sexistes ne seront pas tolérés non plus.

La municipalité précise qu’elle se réserve le droit de suspendre ou de bloquer tout utilisateur dont les interventions pourraient être inappropriées ou harcelantes.

«On souhaite des échanges courtois qui vont apporter des choses positives dans notre communauté et que les gens se sentent à l’aise de s’exprimer sur des sujets d’intérêt», a indiqué Paolo Fongemie, le directeur général de Belle-Baie.

La page Facebook de Belle-Baie est actuellement suivie par 6700 internautes.

La municipalité s’attardera aux cours des prochaines semaines au travail touchant son image de marque qui est toujours absente du paysage.

«Il y a un logo, un slogan, un drapeau et des couleurs qui restent à définir. Le conseil municipal devrait consulter la population à ce sujet et être dotée de son image de marque et d’un site web officiel d’ici la fin de la saison hivernale», a souligné Paolo Fongemie.