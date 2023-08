Politique 713: des démarches judiciaires sont en préparation

Au moins deux groupes préparent des contestations légales pour s’opposer aux changements à la politique 713 menés par le gouvernement Higgs.

Ces changements empêchent le personnel des écoles d’utiliser les prénoms et pronoms choisis par des élèves trans et non binaires de moins de 16 ans à moins d’avoir l’autorisation des parents de ces élèves.

Le défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, a identifié plusieurs problèmes légaux potentiels avec les modifications apportées à cette politique. Le gouvernement a modifié sa politique à nouveau en ignorant bon nombre des recommandations.

Harini Sivalingam, directrice du programme d’égalité pour l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), affirme que les modifications plus récentes de cette politique ont en fait «empiré» la situation pour les élèves LGBTQ+.

«La politique révisée ne répond pas aux préoccupations très valables des experts, y compris le défenseur des enfants et des jeunes, sur la constitutionnalité et la violation des droits de la politique. Nous regardons aux prochaines étapes pour une contestation judiciaire», dit-elle.

La politique prévoit maintenant que seuls les enfants trans et non binaires devront avoir l’autorisation de leurs parents pour se faire appeler par un autre nom ou utiliser d’autres prénoms. Les élèves cisgenres (dont l’identité de genre est conforme au sexe à la naissance) n’auront pas les mêmes exigences s’ils veulent utiliser un surnom, par exemple.

Le défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, a signalé qu’il s’agit d’un exemple de discrimination envers les jeunes LGBTQ+ et a recommandé au gouvernement de modifier sa politique pour régler ce problème.

Mais les modifications annoncées par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, le 23 août renforcent plutôt la distinction entre la façon dont l’école doit traiter les étudiants trans et non binaires par rapport aux autres.

Selon Harini Sivalingam, cet élément de la politique a des «impacts discriminatoires clairs» pour les élèves LGBTQ+ en particulier, ce qui est important pour une éventuelle poursuite.

«Nous pensons que cette clarification a un gros impact dans n’importe quel argument juridique qui pourrait être utilisé pour contester la politique.»

Gail Costello, enseignante à la retraite et militante pour les droits des élèves LGBTQ+, a aussi affirmé il y a deux semaines qu’un groupe de Néo-Brunswickois «de renom» forme une équipe d’avocats pour tenir tête aux modifications à la politique 713 du gouvernement Higgs. Elle n’a pas voulu préciser leur identité.

«Nous nous organisons et nous avons des rencontres pour finaliser les détails», a-t-elle affirmé à l’Acadie Nouvelle mardi.

Ces deux poursuites potentielles sont séparées, mais Harini Sivalingam affirme que l’ACLC est encouragée par le fait que plusieurs parties manifestent leur intérêt pour lancer des contestations judiciaires de la politique.

«Je pense que ça en dit long sur les défauts de la politique s’il y a plusieurs intervenants […] qui expriment leur intérêt pour traîner cette politique en cour pour s’y opposer», affirme-t-elle.

Lorsqu’il a annoncé quelques changements à la politique récemment, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a affirmé que selon lui, ces modifications règlent les problèmes légaux soulevés par le défenseur des enfants et des jeunes.

Il a aussi affirmé qu’il ne craint pas que la question se retrouve devant les tribunaux, mais qu’il se tient prêt à défendre la position de son gouvernement.

