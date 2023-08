Saint-François vibre au rythme des festivités du 46e Demi-Marathon

C’est ce weekend qu’ont lieu les festivités entourant le 46e demi-marathon de Saint-François-de-Madawaska.

Cette année, les organisateurs du festival proposent une programmation diversifiée qui commence jeudi soir avec une soirée communautaire avec des artistes locaux ainsi qu’un concert intime avec Martin Deschamps.

La soirée du vendredi fera place à la cinquième édition du concours Miss Haut-Madawaska,

accompagné par de l’animation musicale de Le Mix Parfait et DJ Rioux.

La journée du samedi sera consacrée aux activités familiales et sportives, la fameuse course de tracteur à gazon et des chansonniers en après-midi. Cette journée se terminera par une soirée de musique country en compagnie des artistes Hert Leblanc et Laurie Leblanc.

Pour ce qui est de la journée du dimanche, personne ne pourra passer sous silence la tenue de la course du demi-marathon.

Cet événement fétiche dans le Haut-Madawaska permettra évidemment aux adeptes de course de parcourir le 21,1 kilomètres, mais les gens peuvent aussi prendre part à des courses sur des distances de 10, cinq, trois et un kilomètres. Il y aura aussi le huit et trois kilomètres à la marche.

Dimanche après-midi, il y aura le traditionnel défilé avec des activités familiales et un chansonnier. Les frères Joshua et Bradly Nadeau, qui ont récemment été sélectionnés par les Hurricanes de la Caroline dans la Ligue nationale de hockey, feront notamment une démonstration de leurs habiletés.

Pour terminer cette fin de semaine de festivités, le groupe «Just Do Hits» sera sur place pour faire danser les gens jusqu’aux petites heures du matin.