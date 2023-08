Une guerre à finir contre les maringouins à Caraquet

Est-ce que la Ville de Caraquet et les autres localités de la Péninsule acadienne vont gagner la guerre contre les maringouins? Il faudra attendre le printemps prochain pour avoir un début de réponse.

La situation est prise au sérieux par la Ville de Caraquet. Le maire Bernard Thériault reconnaît que le problème est récurrent et affecte de plus en plus la qualité de vie de ses concitoyens.

«Là, il (le problème) est plus évident pour nous parce qu’il touche plus durement des zones qui se retrouvent dans la nouvelle municipalité, surtout les secteurs qui bordent la baie de Saint-Simon, soit Pokesudie, Morais Office et Bas-Caraquet. Ce sont des endroits où ils se multiplient et cette année, c’est particulièrement évident.»

Des citoyens lui ont fait part du problème. «J’ai discuté récemment avec des résidents de Pokesudie qu’on avait rencontrés au printemps. On essaie de voir ce qu’on peut faire», déclare le maire.

Cette année, peu de secteurs de la municipalité sont épargnés. «C’est partout. Il y a eu des soirées au quai de Caraquet et au Carrefour de la mer où on ne pouvait pas rester dehors parce qu’il y avait trop de maringouins.»

«Il faut mesurer plusieurs choses, dont la situation comme telle. On ne peut pas nier le fait que cette année, c’est particulier. Ce n’est pas vivable.»

La Ville a trouvé des modèles d’interventions dans le sud-est de la province, par l’entremise de la Commission de services régionaux du Sud-Est. Le maire de Caraquet remarque que des municipalités comme Dieppe, Moncton et Riverview ont des plans d’intervention à partir de produits non toxiques.

Caraquet veut évaluer si ces modèles peuvent être appliqués dans la région et surtout, à quel coût.

Sur l’île de Pokesudie

Roland Chiasson est propriétaire du Marché de poisson de Pokesudie. Il croit que la situation n’a jamais été pire que cette année.

«D’habitude il y en a tout le temps, mais cette année, à cause de la pluie, les œufs ont éclos et les larves ont produit des maringouins. Ça été une année historique», qualifie-t-il.

«Le monde parle juste de ça. C’est vraiment un problème. C’est toute la journée, du matin jusqu’au soir», dit-il, concernant la présence des maringouins.

«Même à Caraquet, d’habitude il n’y en n’a pas mais là il y en a. C’est pas mal généralisé.»

L’homme d’affaires a aménagé un petit terrain sur l’île, près de la côte, pour la famille. «Ça fait cinq ou six ans qu’on passe nos étés là. On est juste en face de l’Île Lamèque et des éoliennes. C’est un vrai petit paradis, mais cette année ça été l’enfer. On n’a pu rien faire. J’ai un petit bateau et je l’ai descendu à l’eau une fois dans l’année. D’habitude, c’est 10 à 15 fois.»

Selon lui, pour régler le problème, il faut intervenir avant que le maringouin se développe. Donc, en empêchant la larve d’éclore. «Il faut le tuer à la larve», assure-t-il.

Roland Chiasson a tenté l’expérience lui-même et les résultats ont été encourageants.

«Le secret, c’est le BTI», affirme-t-il. D’après ses recherches, le BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) est un larvicide biologique non dommageable pour l’environnement. «Les gens pensent que c’est un poison, mais non. Ce n’est pas un insecticide. C’est vraiment naturel.»

«On est rendus en 2023. On peut aller sur la lune, mais on perd nos étés à se faire piquer. Ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de solution en 2023», dit-il.

En attendant, il encourage chaque propriétaire à vérifier son terrain pour se débarrasser des eaux stagnantes inutiles qui s’accumulent dans les sceaux, pneus usagés ou autres. «Ce sont des pépinières à maringouins.»

C’est quoi le BTI?

Selon un reportage de l’émission La Semaine verte, diffusé en avril 2020 à Radio-Canada, le BTI a été découvert en Israël en 1976. Il est qualifié d’insecticide biologique parce que la seule bactérie qui le compose vit naturellement dans les sols.

Le BTI est épandu dans l’eau stagnante ou courante, là où pondent les moustiques et les mouches noires.

«Le BTI est alors ingéré par la larve. Lorsqu’ils arrivent dans l’intestin, des cristaux de toxines propres au Bti se dissolvent et perforent les parois internes du tube digestif. La larve se retrouve avec un intestin transpercé et elle meurt.»

À qui la responsabilité?

La première question que le maire de Caraquet se pose, c’est à savoir si c’est une responsabilité municipale de s’occuper des maringouins. «C’est une réponse que je n’ai pas encore», admet-il.

«Deuxièmement, est-ce qu’on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que c’est réaliste? Troisièmement, est-ce qu’on peut faire des choses qui répondent à des normes environnementales très rigides.»

Son objectif est de voir s’il est réaliste de penser à un projet pilote comparable à ce qui se fait dans le sud-est de la province. «On nous dit que c’est le printemps qu’on doit intervenir», informe le maire de Caraquet.

Il est entendu qu’il rencontrera à nouveau des citoyens de Pokesudie en janvier concernant ce dossier. «Il y a deux choses sur lesquelles on s’est entendu avec les citoyens de Pokesudie. D’une part, on partage les mêmes voies de solutions, et deuxièmement, qu’il n’y a rien à faire cette année, parce que c’est un exercice du printemps. On est sur le dossier», précise le maire.

«En espérant que les maringouins vont disparaître bientôt, on se souhaite un bel automne», ajoute-t-il.

Terrains de camping

Le phénomène envahissant des maringouins n’est pas passé inaperçu dans les terrains de camping de la région.

«D’habitude, les maringouins le jour, il n’y en a pratiquement pas. Ça vient à la brunante, le soir vers 21h ou 22h. Mais cette année, il y en a à toute heure du jour», dit Delima Chiasson, la gérante du Camping Janine du Havre à l’entrée de l’Île Lamèque.

D’après Natalie Ferron, préposée au service à la clientèle au même endroit, il a même fallu rembourser un client qui a décidé de partir, parce qu’il y avait trop de maringouins.

«Les clients restent dans les roulottes, mais ils ne peuvent pas faire de feux le soir. C’est bien désagréable», souligne-t-elle.

Le point de vue d’un expert

Gaétan Moreau est professeur au département de biologie à l’Université de Moncton. Il est spécialisé, entre autres, en écologie des insectes.

Il indique que les explosions de maringouins sont généralement précédées par des niveaux élevés d’humidité et des conditions météorologiques particulières.

«Par exemple, cette année on a eu énormément d’humidité. Ce qui veut dire qu’à peu près toutes les générations de moustiques se sont retrouvées dans des conditions favorables», renseigne le professeur.

«C’était chaud et humide, et ça c’est très bon pour le moustique car tout le développement est accéléré, indique-t-il. Le moustique a plus de chance de survivre, les œufs et les larves aussi. Il y en a beaucoup qui réussissent à échapper aux prédateurs.»

Les moustiques tigres

«Il y a une espèce, les moustiques tigres, qui arrive généralement à la mi-août. C’est là que les gens vont m’appeler. Ces moustiques ont moins tendance à anesthésier et à ce moment-là, la piqûre fait très mal sur le coup. En plus, ils résistent à la météo.»

«Pendant la journée, généralement, on a une baisse du nombre de moustiques, parce que ce n’est pas suffisamment humide, mais le moustique tigre n’a pas de problème avec ça», soutient le spécialiste. D’après lui, ce type de maringouin est arrivé plus tôt qu’à l’habitude cette année.

«Plus les saisons vont être chaudes et longues, plus on aura des espèces qui vont s’adapter. Ça fait longtemps qu’on voit que les moustiques arrivent plus tôt. En 2004, on avait déjà remarqué que la présence des moustiques était un peu plus hâtive.»

Au Nouveau-Brunswick, il y a environ une trentaine d’espèces de maringouins, mais ce chiffre varie selon les régions.

M. Moreau rappelle aux citoyens qu’il faudra prendre son mal en patience. «Nous sommes dans la période des tempêtes tropicales, qui se frayent un chemin jusqu’ici. Souvent, c’est le temps où l’on reçoit de grandes quantités de pluie. Et nos sols sont déjà gorgés d’eau. Ce qui veut dire que les espèces qui ont la possibilité de se reproduire vont le faire. Donc, on va continuer à avoir des moustiques pour un bout.»

«Il y aura éventuellement une accalmie, mais pas tout de suite. C’est généralement vers la fin du mois de septembre», prévoit le professeur.

Le moustique, bon pour l’écosystème

«Il faut rappeler aux gens que même si on trouve le moustique désagréable, c’est un insecte qui est bénéfique pour l’écosystème. C’est une source d’alimentation pour les oiseaux et les chauve-souris, par exemple», explique Gaétan Moreau. Selon lui, de nombreuses espèces dans l’écosystème se nourrissent de moustiques.

«Ça veut dire plus d’amphibiens, ça veut dire des oiseaux qui vont survivre à leur migration saisonnière. Tout ce monde est probablement heureux, sauf nous!»