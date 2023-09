Zona: un vaccin gratuit pour les aînés dans d’autres provinces, mais pas au N.-B.

Un vaccin contre le zona est offert gratuitement au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard, mais pas au Nouveau-Brunswick.

Des provinces telles que le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard offrent gratuitement le vaccin contre le zona pour les personnes âgées. Ce vaccin est gratuit au Québec pour les personnes de 65 ans et plus et pour les personnes immunodéprimées.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il est offert aux personnes de 60 ans et plus.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement ne finance pas le vaccin, mais les pharmaciens peuvent faire une évaluation et prescrire gratuitement des médicaments si une personne a des symptômes caractéristiques du zona. Le programme couvre le coût d’un seul examen par an pour les personnes admissibles (12 ans et plus).

Une lectrice qui a contacté l’Acadie Nouvelle a affirmé qu’elle souhaitait recevoir le vaccin, mais que cela coûte environ 300$.

Celle qui a préféré ne pas être nommée fait valoir que les personnes âgées vivant sur une pension peuvent avoir de la difficulté à se l’offrir, alors que les personnes âgées sont le plus souvent à risque de développer le zona.

Selon Santé Canada, le zona est une réactivation du virus qui cause la varicelle. Les personnes qui ont déjà été atteintes de la varicelle peuvent développer le zona, souvent plusieurs années plus tard. Les personnes de 50 ans et plus qui ont eu la varicelle sont les plus à risque, et l’incidence de cas de zona et leur gravité augmentent avec l’âge.

Le virus se réactive le plus souvent lorsque le système immunitaire d’une personne est déjà affaibli par un autre problème de santé.

Le zona apporte une éruption cutanée qui apparaît souvent sous la forme d’une bande sur un côté du corps. Parfois, la douleur causée par cette éruption peut perdurer pendant un mois ou plus après l’apparition des symptômes. Santé Canada recommande le vaccin à la majorité des personnes de 60 ans et plus.

L’Acadie Nouvelle a demandé au ministère de la Santé pourquoi ce vaccin n’est pas offert gratuitement aux personnes d’un certain âge.

Le porte-parole du ministère, Sean Hatchard, explique que le ministère révise continuellement son programme d’immunisation et qu’il s’engage à fournir un programme «efficace et financièrement avantageux qui assure une protection optimale tout en tenant compte de nos réalités financières».

«Au cours de cet examen, de nombreux facteurs sont pris en considération pour éclairer la prise de décision, notamment la recherche scientifique, les recommandations de groupes d’experts, le fardeau de la maladie, l’exécution du programme, la rentabilité, les restrictions financières et les priorités concurrentes au sein du ministère.»

Il affirme aussi que le gouvernement du N.-B. fournit plusieurs autres vaccins gratuitement aux personnes âgées, et que ces groupes d’âge ont été parmi les premiers à pouvoir recevoir le vaccin contre la COVID-19. Le N.-B. finance aussi le vaccin antipneumococcique aux habitants âgés de 65 ans et plus.