Ça va danser au 17e ÉcoFestival de Kent-Sud!

Le 17e ÉcoFestival de Kent-Sud explorera le monde de la danse cette année, du 8 au 10 septembre.

«C’est la Société culturelle de Kent-Sud qui organise l’ÉcoFestival, explique le directeur général de la Société culturelle de Kent-Sud, Daniel Castonguay. Pour nous, ce sont les arts et la culture, mais dans un environnement naturel.»

«On a beaucoup mis l’accent sur les arts visuels au cours des années précédentes. En y réfléchissant, la danse est apparue comme ça, raconte-t-il. Ça tombe tellement bien parce que la danse dans la nature, à l’extérieur, il y a 1000 possibilités.»

Le directeur général de la Société culturelle est bien heureux d’inclure le pow-wow de la communauté mi’gmaque de Bouctouche à la programmation 2023.

«J’ai juste eu à demander la permission qu’on se connecte ensemble», dit-il.

Selon les organisateurs, c’est la première fois en plus de 25 ans qu’il y a un pow-wow à Bouctouche pour célébrer la culture autochtone.

«Par hasard, eux ils ont le pow-wow et ils veulent que tout le monde aille voir ça, et nous on fait l’ÉcoFestival sur la danse. Il y a des connexions comme ça», déclare Daniel Castonguay.

Le pow-wow dans la communauté mi’kmaque de Bouctouche aura lieu les 9 et 10 septembre à partir de 13h.

L’ÉcoFestival débutera le vendredi 8 septembre par une performance dansée de Philip-André Collette à compter de 17h à l’extérieur sur la Place du marché, suivi d’un vernissage d’œuvres inédites de Georges Goguen à 17h30 à la Galerie Marie-Hélène-Allain et la projection de deux films: celui de Julien Cadieux intitulé Habiter la danse ainsi que Sundance, la danse sacrée du soleil de Brian Francis.

Le samedi 9 septembre à 14h, il y aura présentation du spectacle Ballet Côté mer du Ballet atlantique à Grande-Digue.

Paul Hébert ainsi que Loup Noir divertiront les festivaliers en musique sur le quai de Bouctouche de 15h et 17h et de 18h à 20h.

Il y aura des démonstrations de danses et ateliers de 17h à 18h en plein boulevard Irving qui sera fermé pour l’occasion.

La troupe Danse en l’air présentera des danses acrobatiques sur les murs du Centre culturel à 20h.

L’ÉcoFestival prendra fin le dimanche 10 septembre par un concert classique de la soprano Christina Haldane et du pianiste Carl Philippe Gionet au Centre culturel dès 14h.