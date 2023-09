Centre de 24,5 millions $: l’espoir et l’équilibre à Campbellton

«On assiste aujourd’hui à l’inauguration d’un projet porteur d’espoir.»

Ces mots, exprimés par la PDG du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, reflètent bien l’état d’esprit qui régnait vendredi à Campbellton lors de l’inauguration officielle du nouveau centre de traitement des dépendances, édifice baptisé Centre Espoir et Équilibre.

Construit au coût de 24,5 millions $, l’édifice de 28 000 pieds carrés vise à remplacer celui déjà existant situé non loin de là et jugé trop petit pour les besoins. L’ancien établissement était en effet deux fois plus petit avec 14 000 pieds/carrés. La nouvelle enceinte comprend 24 lits, plus précisément six dédiés à la désintoxication et 18 à la portion aux troubles concomitants (réhabilitation), soit six de plus qu’auparavant.

L’endroit comporte également des salles dédiées à l’art, aux loisirs et à l’activité physique, ainsi qu’une salle où peuvent être pratiqués des rituels de purifications autochtones (fumée).

«Cet édifice-ci a été conçu exactement en fonction de notre programmation. Le centre de traitement des dépendances a toujours été une richesse pour la région. Aujourd’hui, on vient de l’apporter à un niveau encore supérieur grâce à un édifice plus moderne et mieux adapté», explique Gino Mallais, gestionnaire du centre, notant qu’il n’y a que deux sites de ce genre dans la province, soit à Campbellton et Saint-Jean.

Selon lui, l’ajout de ces six lits supplémentaires devrait faire bénéficier du programme environ une cinquantaine de patients de plus chaque année. Mais de tous les ajouts effectués au nouveau centre, celui-ci estime que de pouvoir offrir une chambre individuelle aux résidents est certainement celui qui risque d’être le plus apprécié.

Bien que l’inauguration officielle du centre ait eu lieu vendredi, celui-ci a accueilli ses premiers clients le 6 juin dernier. Aujourd’hui, il en compte 13. La direction attendait d’avoir tous ses employés en place avant de se rendre jusqu’au maximum de sa capacité, ce qui est arrivé au cours des dernières semaines. En tout, cette expansion du centre a entraîné la création de 17 nouveaux postes.

À noter que le nouveau nom de l’établissement a été sélectionné à la suite d’un appel public lancé sur les médias sociaux. Une soixantaine de noms ont été suggérés, et c’est celui de Josée Lewis – gestionnaire de l’Unité de soins psychiatriques au CHU Dumont – qui a été retenu.

Témoignage

Moment particulièrement émouvant lors de la cérémonie, alors qu’une dame de la Première nation d’Eel River Bar, Cathy Pictou, est venue relater l’histoire de fils, Nathan, un ancien patient du centre qui a combattu durant plusieurs années une dépendance à la drogue. Ce combat s’est malheureusement terminé tragiquement il y a deux mois avec le décès de ce dernier à la suite d’une rechute.

Selon Mme Pictou, son fils était sincère dans sa volonté de se sortir de l’enfer de la drogue. À preuve, celui-ci a effectué plus d’un séjour au centre de traitement des dépendances de Campbellton.

«Chaque fois qu’il mettait les pieds au centre, nous avions espoir. Et chaque fois qu’il en sortait, il était tellement fier de lui. Nous n’avons jamais perdu espoir, et lui non plus», a-t-elle raconté, soulignant qu’il aurait adoré le nouveau centre.

Même si son fils n’a pu vaincre sa dépendance, celle-ci estime que ce programme est essentiel. Loin de blâmer le centre de n’avoir pas réussi à sauver son fils, elle l’a plutôt encensé. Son témoignage se voulait surtout un rappel que le combat contre les dépendances en est un de tous les instants, et qu’un séjour dans une unité de désintoxication n’est pas gage d’une guérison automatique.

Un beau projet… malgré tout

Si vous demandez au député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, ce qu’il pense de l’ouverture du nouveau centre de traitement des dépendances, sa réponse est des plus positives.

«C’est un beau projet et certainement une très belle journée pour le Restigouche.»

On sent toutefois dans cette joie une certaine saveur douce-amère. C’est qu’en 2015, lorsque le politicien a annoncé la construction de ce bâtiment avec son confrère Donald Arseneault, l’endroit devait initialement devenir le nouveau Centre provincial d’excellence en santé mentale pour jeunes. C’était avant que le gouvernement Higgs ne change d’idée et annule le projet au Restigouche.

Ce centre devait accueillir une quinzaine de jeunes patients (12-18) d’un peu partout en province souffrant de troubles sévères. Sa construction était évaluée à près de 15 millions $. L’emplacement de l’édifice n’a toutefois jamais fait l’unanimité, critiqué par certains le trouvant trop au nord, trop éloigné des grands centres et des milieux universitaires, et trop près du Centre Hospitalier Restigouche (hôpital psychiatrique).

«J’aurais aimé assister à l’ouverture de ce centre, ç’aurait été un bon projet pour les jeunes, pour notre région et de toute la province. Je crois en fait qu’on aurait très bien pu garder les deux projets sans devoir en sacrifier un, car on avait une expertise dans ces deux domaines», indique-t-il.

Dans les faits, le souhait de M. LePage s’est réalisé en partie puisque le gouvernement a maintenu une douzaine de lits pour la clientèle jeunesse à l’intérieur du CHR. Ces lits devraient d’ailleurs demeurer ouverts après l’ouverture du Centre pour jeunes prévus à Moncton.

«On a gagné des lits, c’est vrai, mais on a quand même perdu une certaine expertise, des gens clés qui sont partis», dit-il.

Les maires du Restigouche avaient eux aussi dénoncé avec vigueur et à de nombreuses reprises la perte du Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale. Maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque avoue aujourd’hui être content de voir cette saga prendre fin, et surtout de cette façon.

«Pratiquement tout ce qui est gouvernemental dans notre région a connu des réductions au cours des dernières années, alors lorsqu’on voit un tel projet se concrétiser, on se doit d’applaudir. C’est un projet économique d’envergure, créateur d’emplois et qui donne une vocation à notre région. On peut difficilement demander mieux aujourd’hui pour notre région», indique-t-il.